兩年條款態度曖昧？ 柯文哲稱「會執行」：也要考慮會期與銜接問題

柯文哲、張啓楷上午出席「阿北回嘉小草座談」活動，會前接受媒體聯訪。摘自柯文哲YT



民眾黨不分區立委有「兩年條款」規定，首批立委將於2/1卸任，但民眾黨前主席柯文哲昨被問及兩年條款，曖昧稱「這個我們私下討論」，遭解讀恐有變數。柯文哲今（1/3）受訪時強調會執行，但也要考慮每個人銜接、會期，內部會去處理。

民眾黨立委陳昭姿畢生推動代理孕母入法，柯文哲昨（1/2）陪同陳拜會藍綠立委，盼推動《人工生殖法》修法，對於若本會期修法未通過，陳昭姿是否會遵「兩年條款」規定？柯文哲昨語帶保留表示，「這個我們私下討論」，黨內問題黨內會解決。

柯文哲、張啓楷今上午到嘉義市出席「阿北回嘉小草座談」活動，會前接受媒體聯訪。媒體問及，「黨內的兩年條款，會確定會實施嗎？因為昨天的態度好像有點曖昧。」柯文哲回應，沒有什麼曖昧，「我們會執行，只是說執行的速度、方法，這個我們也要考慮每個人的方便嘛，銜接」，還要考慮會期，都有在進行，就是自己內部會去處理。

