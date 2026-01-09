兩年條款掀內戰！林國成批陳昭姿 麥玉珍酸：延任就會過？

民眾黨立委麥玉珍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨8名不分區立委「兩年條款」期限將至，陳昭姿為力拚代理孕母合法化選擇暫不辭職，成為7位已交回辭職書立委中唯一例外，也讓民眾黨內人事輪替正式從「暗潮」升級成「內爆」。對此同黨立委麥玉珍嗆說，留著法案就會過？那延任就能自動三讀？

林國成7日砲火全開，直轟：「考試不及格的人能留任是什麼邏輯？」一句話把制度爭議推上極限。麥玉珍更不甘示弱，直接反嗆制度綁架，冷酸回擊：「若留下來就一定會過，那過去未完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？」言下之意明確：留任拚法案根本是政治神話。

麥玉珍強調，法案三讀從來不靠「位置保衛戰」，而是靠制度耐力戰。她以自身經驗打臉簡化論述，指出兩項新創法案三讀通過，不是偶然，也不是主席點頭就能直達終點，而是逐條條文溝通、逐一拜會委員、反覆協商、國是論壇向社會說明，靠制度滾動、共識累積才走到最後。

她也點出，黃國昌多次協助跨黨溝通，藍營與民眾黨兩大黨團在「有必要性、對國家有未來」前提下協商，不是靠情緒動員，而是靠制度協商；柯文哲更於2026年1月2日親自陪同拜會委員，展現制度政治，而非「人事綁法案」的權位操作。

但她話鋒一轉，更狠地把問題丟回黨內：「法案的通過不是任何一個人說了算，而是跨黨派制度協商的成果。」意指個人英雄路線已走到盡頭，制度才是真正戰場。

面對黨內攻擊與外界揣測，麥玉珍直言民眾黨政治DNA：「制度重於個人、專業重於位置、誠信重於算計。」她強調制度輪替是常態，若為單一法案拒絕制度，就是背棄初心，也讓政黨永續與人才培養失焦，真正的問題不是「誰留下」，而是「政黨能不能留下未來」。

她最後再補一刀，承諾2026年將展現成熟布局，卸任立委未來仍會在不同領域持續服務台灣，暗指制度輪替不會終結政治影響力，拒絕制度才會終結政黨。

