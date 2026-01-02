兩年條款是存還廢？柯文哲最後關頭一句話引遐想 恐釀民眾黨誠信危機

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

台灣政壇的焦點，隨著民眾黨創黨主席柯文哲的逐步復出，再次掀起波瀾。昨天、2026年的第一個工作日，柯文哲前往立法院，為黨籍立委陳昭姿力推的人工生殖法遊說；然而，也正是在這一天，柯文哲的一席話，讓民眾黨「兩年條款」的存廢，再度增添想像空間。

民眾黨創黨主席柯文哲（中）的一席話，又讓「兩年條款」備受關注。（圖／方炳超攝）

柯文哲昨天在立法院，身邊坐滿八位現任民眾黨立委。當媒體詢問，是否會因陳昭姿推動人工生殖法未果，而重新思考兩年條款去留時，柯文哲的回答並未正面回應，而是只淡淡說了句：「這我們私下討論」，而媒體未獲解答而進行追問時，柯文哲的回答依舊曖昧，「黨內問題黨內會解決」。短短幾個字，卻在黨內激起不小漣漪。原因無他，距離本屆民眾黨立委依兩年條款卸任只剩下不到一個月，任何一點模糊、任何一句留白，都足以讓早已塵封的爭論再度復燃。

過去一段時間，兩年條款都是民眾黨內最尖銳、也最難處理的內部議題。柯文哲在2024年選前允諾、喊出的「兩年條款」，本意是為了活化政黨人才庫，讓不分區立委在立法院磨練兩年後，轉戰地方首長選舉或深耕基層，同時騰出空間給後續的備位名單，這是一項對於支持者的莊嚴承諾，也是民眾黨標榜「新政治」不同於傳統政黨利益分贓的制度基石。

不過民眾黨在2024年下半年遭逢巨變，時任黨主席柯文哲因案遭羈押禁見，當時就有聲音傳出，希望2026年能夠穩定而不換人，但黨魁黃國昌態度堅定，表態不會有任何改變的狀況下，爭議隨之落幕，幾乎所有人都已認定，2月1日國會將迎來新一波換血，但如今，隨著柯文哲一句「黨內會解決」，那道原本看似已經關上的門，又被重新推開。

兩年條款並非不能更改，問題是若真要調整，代價與後座力將遠比表面想像更大。若選擇全面廢除，過去兩年已在備位名單上等待的後續人選，等於一場空，且民眾黨勢必面臨「誠信」質疑；若選擇「部分更動」，例如僅讓部分現任立委留任，那麼標準如何界定、誰去誰留，都將引發內部不滿，甚至造成派系裂痕。從政治管理的角度來看，這兩條路都不是好走的路，反而最單純、也最一致的做法，就是全數依原規定完成輪替，讓制度貫徹到底。

在柯文哲最新說法出爐後，據黨內核心人士表示，柯文哲與黃國昌在兩年條款上的基本立場並未改變，否則不只是制度翻盤，而是整個黨內秩序與政治承諾的大亂。而柯文哲昨天的說法，反而顯現出柯文哲的一種「進步」、「進化」，因為當時現任的八位立委都在場，柯文哲相較於以往的直來直往，改以較為迂迴的方式回應，既沒有當場否定制度，也沒有公開強壓立委，某種程度上，是替各方保留空間、給彼此台階下。

然而，政治話語從來不是只看「原意」，而是看「效果」。柯文哲的一席話，的確讓「兩年條款」再度成為話題，黨內外的揣測隨之升溫。對於部分現任立委而言，那是一線可能延續政治生命的希望，但對民眾黨的制度來說，卻是再一次考驗。柯文哲的一席話，讓原本已經幾乎無懸念的議題，再度充滿變數。柯文哲作為創黨者，也是制度的推行者，同時也是最終要承擔政治後果的人，他的每一句話，都會掀起波瀾。

可以預見的是，無論最後結論為何，在沒有一錘定音之前，兩年條款恐怕仍會一路吵到1月31日、兩年條款辭職日前才會塵埃落定，若真的出現轉彎，民眾黨必須清楚交代理由與配套，否則傷害的，將不只是某幾位立委的去留，而是民眾黨數年來高喊的「相信制度」的招牌。

兩年條款不僅僅是現任立委的任期之爭，更是一場關於誠信、治理與權力分配的深層考驗，這一題，是柯文哲與民眾黨躲不掉的課題。



