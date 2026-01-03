兩年條款會執行！柯文哲：但執行速度、方法也要考慮銜接與會期

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨（2）日被問到民眾黨立委的「兩年條款」相關問題時說，「這我們私下討論」，「黨內問題黨內會解決」，引發議論。媒體今天問柯文哲，昨天態度好像？柯文哲回應，這本就會執行，只是執行的速度、方法，這也要考慮銜接、會期，都有在進行啦，「這個就是我們自己內部會去處理嘛」。

柯文哲今天前往嘉義為張啓楷輔選。（圖／民眾黨提供）

民眾黨立委陳昭姿力推人工生殖法修法，但民眾黨內規有「兩年條款」，如無意外，陳昭姿將在31日卸任立委。柯文哲昨天親自到立院，拜會各黨立委尋求支持，但柯文哲被問到，如果本會期未通過人工生殖法修法，陳昭姿是否繼續留任？柯文哲僅說，「這我們私下討論」，「黨內問題黨內會解決」。

柯文哲今天前往嘉義市，為張啓楷走輔選行程。被問到兩年條款議題，柯文哲直言，本來就會執行啊，只是說執行的速度、方法，這個也要考慮每個人的方便、銜接，這個還要考慮會期，「都有在進行啦，這個就是我們自己內部會去處理嘛」。



