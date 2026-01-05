兩年條款有例外？黃國昌曝「今早已簽辭職書」：陳昭姿私下跟柯文哲處理

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨不分區兩年條款將至，民眾黨主席黃國昌今（5日）接受專訪時表示，白委陳昭姿的部分比較特別，她會跟柯文哲去處理，其他人兩年條款不會受影響，「今天早上來節目以前，我已經在黨團簽辭職書了」。至於陳昭姿的兩年條款可能有意外安排？黃國昌嘆氣說，先前黨代表大會是維持兩年條款制度，除非前主席柯文哲另有指示。

黃國昌上午接受「誰來早餐」專訪，針對兩年條款，他表示，陳昭姿部分比較特別，她會跟柯文哲去處理，但其他人的兩年條款不會受影響，「我今天早上來節目以前，已經在黨團簽辭職書了，因為有一些行政程序要跑，所以今天黨團成員會把各個委員的辭職書收來。」

主持人追問「等於今天已經辭去立委？」黃國昌回應「沒有，是先簽，因為有行政流程要跑，等到1月30日送出，2月1日才有辦法讓新委員在最短時間中接上，因為有一些作業是中選會、內政部要跑的，以民進黨政府無恥的程度，也要算空窗期會搞多久？會不會在裡面上下其手？這都是必須要先預防的事情。」



主持人再問「那陳昭姿的兩年條款可能有意外安排？」黃國昌嘆了一口氣說，這就是柯文哲做處理的，去年夏天，有黨代表提案要暫緩兩年條款，也有黨代表認為要執行，自己當天也語重心長地跟大家講，民眾黨遭遇外力非常殘酷的攻擊，黨一定要團結，最後維持兩年條款制度，除非柯文哲另有指示。

主持人也提到「柯文哲會不會過幾天說黃國昌遭司法追殺，要繼續留在立法院？」黃國昌則回，柯文哲確實有跟他提過，但自己跟柯說「我是主席，我也是總召，希望這個黨給人家的感覺是有制度，而且接下來黨團的運作，不是辭了就撒手不管，自己每週二、週五還是要跟新立委開晨會，還有很多其他事情要做。」

