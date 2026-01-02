兩年條款有變數？柯文哲：黨內問題我們黨內會解決

民眾黨前主席柯文哲（中）2日上午前往立院黨團參加晨會，並於記者會後前往國民黨團及立委研究室拜會，協助黨內立委陳昭姿（左）推動《人工生殖法》修正案。（丁上程攝）

民眾黨前主席柯文哲2日上午前往立院黨團參加晨會，並於記者會後前往國民黨團及立委研究室拜會，協助黨籍立委陳昭姿推動《人工生殖法》修正草案。柯文哲表示，這是陳昭姿畢生心願，自己因為過去1年都遭羈押，交保後也都在閲讀卷宗，因此今天利用機會來向其他黨的立委們請托。至於被問到法案推動進度是否影響到「兩年條款」？柯則表示「黨內問題我們黨內會解決」。

柯文哲表示，當陳昭姿上任民眾黨不分區立委時，有向他提過要修正人工生殖法相關條文，陳也稱這是她個人的切身之痛。當時柯僅認為「該做的事情就去做」，並且列為黨團的優先法案，沒想到這樣的民生法案也變成意識形態，「為了黨派之爭卡兩年，這沒有道理，所以應該要盡快速度努力通過。」

陳昭姿表示，台灣至今已經60個月「生不如死（死亡率大於出生率）」，並且連續24個月出生人口數低於前一年同期，民進黨當初剛執政時，每年出生人口數還有21萬，結果到2024年僅剩13.5萬，2025年推估僅10萬出頭，即使編列了4484億預算補助，錢灑下去仍看不到成效。

陳昭姿直言，人工生殖法近20年未修正，可以說是「年久失修」的法案。她強調，子宮病變的女性需要代孕法案，全世界30多個國家法令有條件允許，也有國家是完全未限制，但台灣卻拖延至今。陳昭姿說，這明顯是民生問題，但很遺憾在過去的一兩個會期中，被執政黨用意識形態來反對。

至於被問到修正案的推動進度，是否會讓民眾黨內的「兩年條款」有所異動？柯文哲則直言遵照黨的機制，他今天會來幫陳昭姿請託修正案，也是因為曾經答應過她，只不過因為過去一年都在「坐牢」，到上周二才結束言詞辯論，至於兩年條款「黨內問題我們黨內會解決」。

