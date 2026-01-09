兩年條款未含陳昭姿 黃國昌：這時間要換人

▲民眾黨前主席柯文哲（中）拜會立法院韓國瑜院長，之後與民眾黨主席黃國昌（右）、幹事長陳昭姿一同在黨團舉行記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.09）

[NOWnews今日新聞] 為幫助民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母入法，民眾黨前主席柯文哲今（9）日拜會立法院長韓國瑜。不過，民眾黨內對於陳沒有遵守「兩年條款」而有不同意見。對此，民眾黨主席黃國昌今日表示，他不認為有什麼歧見，民眾黨就是按照制度走，陳昭姿最多就是當到2028年，2028一定要換人。陳昭姿則說，她會配合黨的運作，全力加速推動法案，代理孕母三讀通過後就辭職。

柯文哲今日下午拜會立法院韓國瑜院長，之後與民眾黨主席黃國昌、幹事長陳昭姿一同在黨團舉行記者會，接受聯訪。

廣告 廣告

陳昭姿指出，2023年柯文哲請她加入團隊，她一生沒想過要從政，有請問過柯文哲可不可以支持法案，她再考慮加入民眾黨。她說，柯當時也不是立即答應，而是回去研究了解，她當時第二次見面知道有兩年條款，「如果一年內完成，我也可以一年就離開。」她本來只是單純要幫助不孕女性，尊重女性身體自主權，但是被執政黨炒作成政治攻防的議題。她直言，執政黨有時候用非常驚悚、荒謬、造謠、扭曲，甚至成為大罷免的素材，完全讓理性討論空間消失，所以法案推動確實有點艱難。

陳昭姿表示，民進黨多位立委昨天對她群起攻之，甚至人身攻擊，攻擊家庭，綠委林淑芬說她是沒有子宮的女人、陳培瑜說他只是為了有自己的小孩，柯文哲昨晚打電話給她，說她被剝了一層皮。陳昭姿坦言，她用不到這個法案了，但為何還要站出來承擔，就是為了幫助病友，甚至還有很多立委助理說都在等待這個法案。

陳昭姿指出，她是唯一代言人，她們都不敢站出來，「如果我放棄，他們會因為絕望而崩潰；也有人說，如果我不進入國會，台灣代孕永遠不會出現 」。陳昭姿說，請放心，她會配合黨的運作，全力加速推動法案，代理孕母三讀通過就辭職離開，期待早日完成病友的期待以及跟柯文哲的約定。

媒體追問民眾黨立委林國成、麥玉珍對「代孕條款」有歧見？黃國昌直說，「我不認為有什麼歧見」，從他接任黨主席以來，民眾黨就一直按照制度走。他昨天有提醒各位，去年黨代表大會有正式決議，內容就是維持兩年條款，除非創黨黨主席柯文哲另有指示，「這是白紙黑字，在黨代表大會做成決議，現在我們就是在貫徹這樣的制度」。

媒體問，如果民進黨堅持代理孕母脫鉤無法入法，陳昭姿是否成為兩年條款的例外，是不是很可能繼續當下去？黃國昌說，再當也是當到2028年，就持續努力推動啊，2028一定要下來、要換人。他相信陳昭姿會持續努力，民眾黨當然也不希望這麼重要的事情，民進黨為了仇恨而反對，這也不是台灣社會樂見。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

F16V失事3／工作量大、航空公司搶人！前飛官嘆：飛行員留營難

陳昭姿卸任「台灣恐失IPAC會員資格」？柯文哲轟：民進黨忘恩負義

F16V失事4／夜航訓練飛官失聯！國軍戰機失事老舊真是原因嗎？