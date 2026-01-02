兩年條款添變數？人工生殖法卡關陳昭姿是否續任 柯文哲：私下討論

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委陳昭姿力推人工生殖法修法，但民眾黨內規有「兩年條款」，如無意外，陳昭姿將在31日卸任立委。民眾黨創黨主席柯文哲今（2）日親自到立院，要拜會各黨立委尋求支持，但柯文哲被問到，如果本會期未通過人工生殖法修法，陳昭姿是否繼續留任？柯文哲僅說，「這我們私下討論」，「黨內問題黨內會解決」。

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／方炳超攝）

民眾黨立院黨團八位立委今天全員到齊，與創黨主席柯文哲一同舉行記者會，說明2025年完成的修法，另外，並向國人報告2026年黨團工作重點，其中針對人工生殖法部分，柯文哲也在記者會後，拜會國民黨黨團與多位立法委員，遊說人工生殖法修法法案。

針對人工生殖法，陳昭姿說，民眾黨在第一會期就提人工生殖法修正法案，民眾黨團版本最完整，代孕在台灣拖延非常久時間，這是柯文哲當年承諾、民眾黨團的優先法案，希望去說服、告訴大家為何要推動這法案，這是民生問題，但遺憾的，過去一兩個會期，看到執政黨用意識形態反對。

柯文哲則說，在陳昭姿要上任時就有討論過，陳昭姿很關心人工生殖法，這是陳昭姿的切身之痛，他當時很單純，認為這有什麼困難，將其列為民眾黨優先法案，「結果後來很抱歉，我去坐牢一年」，直到上週法庭言詞辯論結束才有時間處理這事情。柯文哲說，這就是該做就做，不要為了黨派之爭、為反對而反對，今天只是來拜託不管藍綠立委，這跟意識形態沒關係，是民生法案，讓我們做該做的事，就這樣而已。

會後聯訪時，媒體問柯，如果這會期人工生殖法沒通過，接下來遇到兩年條款，陳昭姿是否會繼續留任？柯文哲說，這我們私下討論。但該過的就過，這就是他不高興的地方，沒有意識形態的民生法案，為意識形態、黨派之爭卡兩年，這沒道理。但此回應未置可否，媒體再追問是否可能留任，柯文哲僅說黨內問題黨內會解決。



