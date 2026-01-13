兩年條款變代孕條款？3Q批「這3人」：陳昭姿如武則天！

論壇中心/綜合報導

民眾黨兩年條款再掀爭議，民眾黨前主席柯文哲出面承認立委陳昭姿的辭職書有但書，就是「必需完成代理孕母法案」。對此，立院榮譽顧問陳柏惟痛批從兩年條款到代孕法案爭議「一張紙顯示民眾黨三個廢物」，柯文哲不公平、黃國昌沒能力、陳昭姿搞錯說服對象。他更痛批陳昭姿修法態度「如武則天」，全天下的人都要聽妳的？

陳柏惟在《台灣向前行》節目中痛批「一張紙顯示民眾黨三個廢物」，第一個、柯文哲不是要8個立委都做兩年「竟然有特例？」；第二個、黃國昌明知兩年內要處理代孕法案，總召幹兩年為何修不出來？現在的立院沒有藍白過不了的法案，只有藍白不想過的，人工生育為什麼不去找國民黨談，「為什麼要情勒民進黨？」；第三個、陳昭姿連說服對象都搞不懂。

廣告 廣告

自己曾經也是第三勢力、小黨的一員要推法案，陳柏惟以「學生時代畢業旅行」比喻，每個人都出意見，「要去說服別人」自己的方案最好，但是陳昭姿的態度卻是「你不去我不跟你好了啦、你以前不是說要去嗎」。

陳柏惟痛批陳昭姿「在那邊恐嚇、情勒」，真正該做的事情都不做，然後就幻想那個法案會通過，妳就坐在自己的位子上，全天下的人都要聽妳的，誰告訴妳是這樣子的？妳不要當立委，妳當武則天， 妳要過什麼都給妳過，不要這樣子搞，台灣的民主走到現在，妳自己過去不也是民主工班之一嗎？怎麼到了這裡變成破壞民主的人，我希望陳委員回去好好想一想。

原文出處：兩年條款變代孕條款？陳柏惟轟「民眾黨這3人」：陳昭姿如武則天！

更多民視新聞報導

藍白彈劾賴「玩假的」？鍾佳濱揭疑點：白8席有人想留下來？

川普突襲委內瑞拉「劍指中共」？他曝習近平怕了：恐有這反應！

親曝「空間迷向」恐怖經歷 資深飛官：落地後「腳在發抖」！

