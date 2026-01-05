兩年條款鬆動？傳陳昭姿留任 有民眾黨立委醞釀不辭

民眾黨前主席柯文哲上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母。民眾黨主席黃國昌昨天說，自己已經簽署立委辭職書，民眾黨其他立委也是如此，而陳昭姿的狀況比較特別，還需要跟柯文哲自行處理。

據了解，民眾黨現任八位不分區立委中，陳昭姿傳出獲得留任，劉書彬因為二〇二五年三月十四日才遞補請辭的吳春城，兩年任期將至二○二七年三月十三日止；其餘黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷等六人確定將在一月底去職。黃國昌昨受訪時表示，民眾黨有其制度，一切按照制度走，至於陳昭姿情況特殊「再看看啦」。陳昭姿僅說，她本人無法多做任何說明，最後還是要交由柯文哲決定。

但據了解，昨早傳出黃國昌已簽辭職書，但陳昭姿可能會留下後，有部分民眾黨立委不滿，兩年條款適用八席立委，怎麼可以有人因為要推法案而變特例，傳出有人醞釀不簽辭職書。

立法院本會期延會至一月卅一日，隨著民眾黨貫徹「兩年條款」，現任立委也將隨之卸任。由於人工生殖法尚未完成修法，針對陳昭姿是否繼續留任立委，柯文哲上周首度鬆口私下討論，也讓民眾黨兩年條款出現鬆動。

黃國昌昨接受網路節目「誰來早餐」專訪，面對陳昭姿心繫人工生殖法，然而兩年條款進入倒數計時，他說兩年條款分為兩個部分，包括自己在內的六名立委，民眾黨團昨天就要收回辭職書，「陳昭姿比較特別，那是她要跟柯文哲處理的問題，其他人不會受到任何影響」。

不過，黃國昌也說，他並非此刻就辭去立委，而是還有行政程序要跑。

