「兩年條款」倒數！人工生殖法若卡關陳昭姿是否留任？ 柯文哲：私下討論 9

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

前民眾黨主席柯文哲今（2）日親赴立法院遊說各黨立委支持由立委陳昭姿力推的《人工生殖法》。由於陳昭姿受限於民眾黨內規「兩年條款」，若本月底未通過修法，其立委職務恐面臨交棒；對此，柯文哲強調該法案為民生議題，不應受意識形態干預，至於陳昭姿是否續任則定調為「黨內問題私下討論」。

民眾黨團今日全員到齊，與柯文哲一同舉行記者會，說明 2025 年修法成果及 2026 年工作重點，並向國民黨黨團與多位立法委員，遊說《人工生殖法》法案。陳昭姿說，這是柯文哲當年承諾、民眾黨團的優先法案，代理孕母在台灣拖延非常久時間，民眾黨在第一會期就提《人工生殖法》法案，民眾黨版修法草案最完整，遺憾過去受執政黨意識形態反對而延宕。

廣告 廣告

「很抱歉，我去坐牢一年，直到上週法庭言詞辯論結束才有時間處理。」柯文哲說，陳昭姿上任時就曾討論《人工生殖法》，這是她的切身之痛，自己當時很單純，認為這有什麼困難，並將其列為民眾黨優先法案。他說，今天只是來拜託藍綠立委，這跟意識形態沒關係，是民生法案，「該做就做，不要為了黨派之爭、為反對而反對」。

至於如果這會期《人工生殖法》未順利通過，陳昭姿是否可跳過「兩年條款」留任？柯文哲則再次強調該過就過，不認同因意識形態或黨派鬥爭卡關兩年。但未正面回應留任議題，媒體追問是否可能留任，柯文哲僅說黨內問題黨內會解決。

另一方面，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則回應，柯文哲拜會朝野立委，遊說《人工生殖法》，而行政院已匯聚社會各界意見，研議提出政院版本送立院審查。

吳思瑤說，執政黨政策優先開放已完成結婚登記的女同性伴侶，及未婚女性可合法接受人工生殖服務，為維護子女最佳權益及婦女生育健康，「代理孕母」現階段宜脫鉤處理，是執政黨及社會之政策共識，「民進黨願意與民眾黨就社會具共識部分充分合作，催生健全人工生殖之法制」。

照片來源：翻攝自民眾之聲直播

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

指嘉義縣長初選為「關鍵百年抉擇」 翁章梁表態力挺蔡易餘接棒

中午來開匯／三審若撤銷發回恐再停職？ 高虹安秀內政部函文破除疑慮

【文章轉載請註明出處】