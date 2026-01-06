「兩年條款」恐因陳昭姿生變？ 黃國昌稱繼續執行：除非柯另有指示

民眾黨召開「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會。陳祖傑攝



民眾黨現任8名立委因「兩年條款」即將卸任，不過代理孕母尚未解禁，傳出立委陳昭姿將因此留任，民眾黨前主席柯文哲坦承要「私下討論」。現任黨主席黃國昌今（1/6）天表示，去年黨代表大會上，大家都認同「兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示」，所以現在並沒有破壞制度。

民眾黨今天召開「賴政府惡意賴帳–台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，媒體問到，兩年條款有可能因為陳昭姿而生變，要如何說服大眾民眾黨是有制度的政黨？黃國昌回應，2024年柯文哲競選總統時，親自去找社會人加入民眾黨，而民眾黨之所以拿下這麼多不分區的選票，柯文哲雖然未必是唯一因素，但絕對是最大因素，但相信大家可以同意，柯文哲當時跟每個不分區候選人在進行招募的時候，都有說明在黨的制度下面應該要如何運作。

黃國昌說明，去年黨代表大會上確實有討論過兩年條款的存廢問題，當時有兩種不同看法，出發點都是為了黨好，有人為應該要繼續執行，讓台灣社會看到民眾黨開大門走大路，對於黨的制度就是要執行，但也有人認為說在非常時期，2年就換人會不會影響到未來2年的戰力？

黃國昌表示，當時他語重心長跟大家說他的提議，就是兩年條款繼續執行，「除非柯文哲另有指示。」他強調，當下全體與會的黨代表沒有任何一個人表示反對，大家都表達同意，「現在做的事情，就是在執行去年黨代表大會的決議。」

黃國昌直言，「至於陳昭姿委員的部分，就由她跟柯文哲另外處理。」他認為，這件事並沒有破壞制度，因為去年黨代表大會的決議的就是「繼續執行，除非柯文哲另有指示」，至於柯文哲跟陳昭姿需要另外處理的事情是什麼，可能再過一段時間以後，大家就會更清楚，因為這些事情都屬於進行式，相信很快會有一個比較清楚、明確的答案。

