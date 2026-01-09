「兩年條款」排除陳昭姿引黨內雜音 柯文哲還原始末：答應她完成代孕修法

民眾黨不分區立委設有兩年條款，首批立委將在本月31日任期屆滿離職，但立委陳昭姿卻因人工生殖法修法未完而未簽辭職書，引發其他立委質疑。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（9）日在黨團記者會表示，當初談不分區立委時，陳昭姿有說一生心願就是推動代理孕母，當時他認為法案無關統獨、意識形態、政黨利益，推動應該不會太困難，因此答應列入民眾黨優先法案，「一定會讓妳完成這個法案」；柯文哲說，民眾黨設兩年條款的用意是讓更多人參與立法，把2年當4年用，他了解交接時會很辛苦，但當初也承諾陳昭姿讓該法案通過。

柯文哲指出，部分女性因為各種因素不能生育，雖能領養，但仍希望有自己的骨肉，「醫學上有需要，倫理上也沒有問題，社會上也有這個需求」，所以爽快答應陳昭姿，然而昨天他看了衛環委員會開會的過程，「根本就是在人身攻擊，哪是在討論法案，罵陳昭姿的那些話實在太傷人了，何必這樣講？」民生議題先求有再求好，並沒有說要包山包海一次完成，沒有爭議的部分可以先通過。

黃國昌（右起）、柯文哲、陳昭姿（左）9日共同出席民眾黨記者會。（柯承惠攝）

柯文哲直言，台灣社會要去反省，朝野分裂太嚴重，已經沒有是非，只為反對而反對，他也希望利用這個沒有統獨意識形態、政黨利益的案子，降低朝野對立的氛圍，「朝野總是要建立合作、對話的氛圍，不要一直在吵架。」陳昭姿補充，一生沒有想過會從政，當初問柯文哲是否願意支持代理孕母法案，才考慮是否加入，「主席很認真看待，並沒有馬上一口答應，而是回去研究了解後，才答應她的請求。」她表示第二次會面時已經知道有兩年條款，自己說若一年內就能完成立法，可以隨即離開職位，因為她的心願就是法案通過。

對於黨內聲浪，黃國昌表示不認為有任何歧見，從他接任黨主席以來都是按照制度走，所以昨天有提醒，去年黨代表大會時就有做成白紙黑字的決議，維持兩年條款，除非柯文哲另有指示否則就是貫徹制度，他也明白設立兩年制度的用意。他進一步說，之所以會加入最後一條但書，就是知道柯文哲有答應陳昭姿的請求，「這件事我去年就知道了」，答應人家的事情就是要做到，這是做事的原則。



