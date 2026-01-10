「兩年條款」有例外！柯文哲簽但書 陳昭姿辭職書曝光

不分區立委只任兩年，也就是「兩年條款」，是台灣民眾黨的政治訴求，本月任期已屆，但突傳出立委陳昭姿推動「代理孕母」未果，將待《人工生殖法》修法通過後才會交棒，引發茶壺風暴。民眾黨中央委員許瑞宏10日秀出陳昭姿預留的辭職書，上頭載明但書，還有前主席柯文哲的簽名，代表確實有例外存在。

對於陳昭姿的留任，民眾黨立委林國成嗆聲，「就像考試及格的要卸任、不及格的可以留任，什麼邏輯？」立委麥玉珍則說：「法案會不會通過，從來不是看你坐在立法院多久。」眼見內鬨，柯文哲日前受訪表示，當初邀請陳昭姿擔任不分區立委時，陳說她有畢生心願，就是推動代理孕母，這個法案沒有統獨問題、也沒有意識形態或政黨利益，因此他承諾，會將代理孕母列為民眾黨的優先法案，「民眾黨有兩年條款，但是我有答應陳昭姿說，要讓她完成這個法案」。

廣告 廣告

許瑞宏指出，近幾日黨內最大的新聞就是陳昭姿的2年條款，他認為，事情有幾方面：1. 柯文哲曾經承諾過。2. 確實有一份有條件的辭職書；或許當初已經預期無法於2年內完成立法三讀，所以才有這個但書，但是黨內的聲音就是在反對推動法案的態度與積極度，鑒於此情況，陳昭姿應加緊拜會尋求最大的共識，推動法案。黨內同志也應再團結一致，監督陳昭姿的表現，不再黨內相互質疑與發難，「大家尊重『阿北』的承諾才是」。

陳昭姿、柯文哲。（資料照／中天新聞）

撇開法案本身推動的難度，這例外為何沒有在競選時向選民預先交代清楚，為何反彈的不分區立委貌似不知情，柯文哲的承諾會不會淪為私相授受，標榜公開透明政治文化的民眾黨，是否因此招來引發社會負面觀感，恐非許瑞宏出示這張辭職書就能取得選民的信服。

延伸閱讀

民眾黨2年條款引茶壺風暴 柯文哲：曾答應陳昭姿完成心願

2026營養午餐免費政策大屠殺 周玉蔻示警綠營：小心蔣萬安直攻2028！

柯韓立法院閉門對談 韓國瑜親自接待送柯文哲「馬上幸福」