「兩年條款」說變就變？柯文哲：不能為守形式犧牲公共目標

台灣民眾黨不分區立委的「兩年條款」近日引發熱議，黨主席柯文哲特此召開記者會並於社群平台發文說明。他強調，此制度是為讓更多專業人士進入國會，但若立委因非個人的政治環境因素而未達成特定目標，應有彈性處理空間，並非為了特定個人量身訂做。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲在臉書貼文中解釋，2024年徵召不分區立委時，確實提出兩年條款，希望每位立委「四年當兩年用」，認真工作。他憶及，當時邀請陳昭姿是為了借重其專業推動《代理孕母法》，因陳昭姿自身先天子宮發育不良無法生育，三十多年來深知其中遺憾，柯文哲因此承諾將此列為黨的優先法案。

柯文哲指出，他認為代理孕母是醫學及社會所需，無關政黨利益或意識形態，並承諾陳昭姿能在任內完成立法。然而，他提及自己未曾預料到會入獄一年，導致國家陷入罷免與對抗的氛圍，使理性公共議題的討論變得困難，這些變因非任何單一立委所能控制。

民眾黨立委陳昭姿。（圖／中天新聞）

對於立法院衛環委員會的狀況，柯文哲感到非常難過。他指出，會議中出現赤裸裸的人身攻擊，甚至有言論攻擊陳昭姿是「沒有子宮的女人」，讓他直言「這太傷了」。他呼籲，面對民生議題應科學、理性、務實看待，而非不問是非、為反對而反對的進行攻擊。

柯文哲重申，應回歸兩年條款制度的精神與原意，而非僅守住形式。他表示，若因政治環境癱瘓導致目標未完成，不能用最冷酷的方式切割處理。他也轉述，陳昭姿已在記者會說明，會盡快完成法案交接。此番言論在網路上引發討論，有網友表示支持主席決定，但也有過去的支持者表達失望透頂，感嘆「台灣選舉到底能投給誰」。

