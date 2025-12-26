兩年減掉88公斤變辣妹 她嘆容貌焦慮更嚴重「懷念當透明人」

美國喬治亞州一名女子在兩年內成功減掉一半的自己，驚人的蛻變讓她在社群媒體上瞬間爆紅。本來甩掉88公斤應該讓她健康又開心，但日前她卻發文坦承自己想念「被當透明人」的感覺，說變瘦變美反而讓她有更嚴重的容貌焦慮。

據《太陽報》（The Sun）報導，27歲的女子莎凡娜（Savannah Silbernagel）曾一度胖到330磅（約150公斤），她說自己當時走在路上就像透明人，就算深夜出門也不怕，「畢竟誰會想綁架一個150公斤的胖妞？但現在我完全不敢獨自出門」。

她表示，自從變瘦變漂亮以後，她出門不再覺得安全，其他人的過度關注也讓她很不舒服。莎凡娜抱怨，現在不論聊任何話題，最後都會變成聊她的減肥史。假設她吃得很健康，旁人就在偷看她吃什麼，但要是她稍微吃點垃圾食物，又會有人說「她一定會復胖」。

最諷刺的是，雖然外表變美了，莎凡娜卻覺得現在的容貌焦慮比以前更嚴重。她坦承，體重減輕後，她要面對皮膚鬆弛、其他人的評價和體重反彈的恐懼，讓她的心理常常有難以言喻的壓力。

她在網路上分享一路以來的心境故事，希望能提醒周遭的人對減肥的人多點關懷。這則貼文不只在網路上引發網友熱議，也吸引不少網友留言支持鼓勵。

