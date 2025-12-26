兩年減掉88公斤變辣妹 她嘆容貌焦慮更嚴重「懷念當透明人」
美國喬治亞州一名女子在兩年內成功減掉一半的自己，驚人的蛻變讓她在社群媒體上瞬間爆紅。本來甩掉88公斤應該讓她健康又開心，但日前她卻發文坦承自己想念「被當透明人」的感覺，說變瘦變美反而讓她有更嚴重的容貌焦慮。
據《太陽報》（The Sun）報導，27歲的女子莎凡娜（Savannah Silbernagel）曾一度胖到330磅（約150公斤），她說自己當時走在路上就像透明人，就算深夜出門也不怕，「畢竟誰會想綁架一個150公斤的胖妞？但現在我完全不敢獨自出門」。
她表示，自從變瘦變漂亮以後，她出門不再覺得安全，其他人的過度關注也讓她很不舒服。莎凡娜抱怨，現在不論聊任何話題，最後都會變成聊她的減肥史。假設她吃得很健康，旁人就在偷看她吃什麼，但要是她稍微吃點垃圾食物，又會有人說「她一定會復胖」。
最諷刺的是，雖然外表變美了，莎凡娜卻覺得現在的容貌焦慮比以前更嚴重。她坦承，體重減輕後，她要面對皮膚鬆弛、其他人的評價和體重反彈的恐懼，讓她的心理常常有難以言喻的壓力。
她在網路上分享一路以來的心境故事，希望能提醒周遭的人對減肥的人多點關懷。這則貼文不只在網路上引發網友熱議，也吸引不少網友留言支持鼓勵。
在 Instagram 查看這則貼文 Savannah Silbernagel（@nagel.sb）分享的貼文
更多udn報導
婦斷捨離失6萬現金 專家示警：錢藏家中恐消失
2、30歲詐騙受害者大增達4成 竟是LINE害的？
全球最性感阿嬤！曾交往小兩輪男人 美麗秘訣曝
張文疑自製「燒夷彈」 附著皮膚將釀嚴重傷害
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 456
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 18
楊丞琳回台灣吐心聲爆「想離開演藝圈」！震撼原因全說了
娛樂中心／綜合報導歌手楊丞琳12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，睽違多年在台灣與粉絲近距離互動，現場氣氛熱烈。近年將工作重心移往中國的她，再度站上台北舞台也格外感性，向滿場歌迷深情喊話：「想讓你們知道，我真的沒有偏心，你們一直都在我心裡」。楊丞琳也在見面會上談及對未來的想法，提到若有一天離開演藝圈，希望歌迷們仍能好好過自己的生活。相關發言隨後在中國社群引發討論，不少網友湧入留言「姊不准退圈」，展現對她的不捨與支持。民視 ・ 8 小時前 ・ 83
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 69
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 59
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
張柏芝捏7歲兒子腳丫！聖誕影片流露日常母愛 網嘆：最自然的幸福
藝人張柏芝在聖誕節分享了一段與7歲小兒子Marcus的日常影片。影片中，她素顏躺在床上，輕輕捏著兒子的腳丫，母子牽著手聊天，互動輕鬆親密，溫馨場面打動不少網友。姊妹淘 ・ 2 小時前 ・ 6
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
3.9億豪宅內部曝！劉嘉玲耶誕開趴沒梁朝偉 寵妻內幕曝光
影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！透過劉嘉玲在IG發布的影片可見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin也戴上可愛耶誕帽應景，多張照片全方位曝光了這棟房產的內部格局。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 20
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
被封日版梁文傑！日本美女大臣「絕美婚紗照曝光」：早已嫁給國家
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過高市早苗在日本國內維持高民調，也連帶著幾位內閣官員都受到關注，其中人氣最高、被認為是隱藏王牌的是經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，經常在記者會中犀利回答記者提問的她，甚至被封為「日版梁文傑」，其背景也引發台灣網友熱議，身為美日混血的她擁有亮麗外表，過去選美穿婚紗的照片也曝光，不過對於自三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 119
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
優里「緊急送醫」報平安卻被轟！救護車一舉動遭炎上 急刪文滅火
日本神級創作歌手優里（Yuuri）昨（25日）更新社群，並拍了影片吐露自己在前一晚的平安夜，搭救護車緊急送醫。只是他在YouTube的影片縮圖及X上，po了他躺在救護車上的照片，立刻遭日本網友炎上，緊急刪文試圖平息風波。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 2
朱孝天疑親揭隱疾自爆大巨蛋「假唱」？網不領情開轟
五月天阿信日前與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，在上海展開數場演唱會，結束後除了發文感謝F3，還不忘提及朱孝天，卻遭朱孝天開酸是講「場面話」。如今微博瘋傳數張對話截圖，內容只見疑似朱孝天的帳號爆料在台灣及北京鳥巢演出都是「假唱」，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
范姜彥豐聖誕節大合照曝光！胡釋安、席惟倫都在場
男星范姜彥豐今年10月公開與妻子粿粿正在談離婚的消息，還爆料女方與「王子」邱勝翊關係匪淺，掀起外界熱議。如今時隔2個月，粿粿、王子皆未在社群更新動態，范姜彥豐則在25日曬出聖誕節近況，更與圈內友人胡釋安、席惟倫等人同框。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
柯文哲遭求刑28年6月！陳佩琪還原「市長室300萬真相」被這人用掉
政治中心／綜合報導台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。檢方以柯文哲在庭上言行不當、放任支持者包圍地檢署，以及透過社群圖卡扭曲證人證詞等理由，認定其無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。審判長諭知，全案將於明年3月26日下午2時30分宣判，柯文哲、沈慶京與應曉薇均須到庭聽判。辯論庭結束後，柯文哲妻子、醫師陳佩琪今（25日） 在臉書發文開嗆「請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」，同時也再度說明外界質疑的「市長室收受300萬元」相關說法。民視 ・ 1 天前 ・ 254
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 1 天前 ・ 22
求償1200萬協商破局！范姜彥豐、粿粿正面對決 平安夜出庭調解離婚
粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒逾一個月，期間伴隨婚外情指控、情緒化發文與高額求償金額，引發網路高度關注。日前傳出雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。，未料24日平安夜，粿粿與范姜仍低調現身士林地院家事法庭調解，看來尚未落幕。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14