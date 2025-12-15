兩年狂吸27萬人！ 法國生活節在高雄2026年確定續辦 首度移師衛武營登場

高雄市政府與法國在台協會、台灣法國人協會宣布將三度合作，2026年「法國生活節在高雄」確定於5月22日至24日登場，並首度移師衛武營國家藝術文化中心。（圖／高雄市府行政暨國際處）





連續兩年掀起城市熱潮的「法國生活節在高雄」將於 2026 年再度與市民相見！2024年首度舉辦即吸引11萬人，2025年更締造3日16萬人次的亮眼成績，成為全台最矚目的台法年度盛事。延續台法文化交流盛況，高雄市政府行政國際處與法國在台協會、台灣法國人協會宣布將三度攜手合作，2026年活動確定於5月22日至24日登場，並將首度移師國家級藝文地標——衛武營國家藝術文化中心，以更大規模、更高規格迎接高雄市民與國內外旅客。

「法國生活節在高雄」自2024年首登場即獲得民眾熱烈好評，2025年內容更加多元，市民敲碗續辦聲不斷。短短兩年累積超過 27 萬參與人次，展現南台灣對法式文化與國際交流的高度支持，也讓活動成功建立品牌口碑。今年，法國在台協會的文化重要盛事「思辨之夜（La Nuit des Idées）」首度於高雄中山大學舉行，象徵雙邊文化交流進入新的里程碑。行政暨國際處長張硯卿表示，2026年法國生活節將結合衛武營的獨特場域特色，為市民帶來更多美好的台法文化體驗。

法國在台協會龍燁主任（Franck Paris）指出，所有在台灣生活的法國人都十分期待明年再次來到高雄參與法國生活節，不僅是南台灣的重要盛會，更期盼藉此持續深化雙邊友誼。尤其明年活動將移師衛武營舉辦，將籌劃多項精彩內容與驚喜，邀請高雄市民與各界好朋友明年5月共襄盛舉！台灣法國人協會雷多明會長（Dominique LEVY）則表示，法國生活節在高雄歷經2024年與2025年連續兩屆的成功舉辦，受到高雄市民的熱情支持，明年將為高雄帶來嶄新的精彩活動，在高雄打造一個最法式的週末！

張硯卿指出，市府與法方團隊已共同啟動籌備，明年將持續打造一場融合藝術、美食、文化與城市風景的國際盛典。詳細活動內容將於規劃後陸續公布。高雄市政府誠摯邀請市民朋友，預留明年5月22日至24日的假期，屆時前往衛武營，一同感受跨國文化交會的獨特魅力，體驗2026年最令人期待的法式文化盛宴，也持續深化台法情誼。

