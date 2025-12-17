兩年聯繫不上母親！兒憂翁山蘇姬已死獄中 軍政府辯：她很健康

編譯張渝萍／綜合報導

2021年軍事政變後被關押至今的緬甸前領導人、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，早已傳出在獄中有健康問題。翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）15日在東京受訪時表示，過去2年都無法聯繫上翁山蘇姬，只能從第三方輾轉得知些許資訊，懷疑母親已死在獄中。

對此，軍政府16日趕緊發聲明稱翁山蘇姬「健康狀況良好」，但無提供任何證據，讓外界對這則傳言更憂心。

2021年軍事政變後，翁山蘇姬便一直被關押至今。（圖／翻攝畫面）

2021年政變後 翁山蘇姬被判27年

路透報導指，今年高齡80歲的翁山蘇姬，2021年2月軍事政變後一直被關在獄中，這場政變解散了民主選舉產生的國會，並由敏昂萊將軍領導政府。

翁山蘇姬背叛貪腐等19項罪名，最初遭判33年，之後減為27年。在這四年來健康狀況每況愈下。根據自由亞洲電台（RFA）9月的報導，阿里斯當時就相當擔心母親健康狀況。他稱，母親也有骨骼與牙齦方面的問題，並且很可能在3月那場造成超過3700人死亡的地震中受傷。

法律團隊也見不到本人

2024年，一名接近翁山蘇姬法律團隊人士向RFA表示，她被單獨監禁在首都奈比多的監獄中。當時，她的法律團隊成員已有一年多未見到她本人，阿里斯2024年也曾告訴RFA，他曾收到母親來信，是自2022年以來的第一封。

如今，積極想聯繫母親的阿里斯仍未獲隻字片語。他15日在東京受訪時表示，因已經兩年多無法與翁山蘇姬聯繫，懷疑她已死在獄中。

軍政府未提證據僅稱：她很健康

軍政府經營的「緬甸數位新聞」發布聲明指出：「翁山蘇姬女士（Daw Aung San Suu Kyi）健康狀況良好。」聲明使用了對這位前領導人的尊稱，但並未提供任何證據或有關其健康狀況的細節。

截至目前，路透未能立即聯繫上阿里斯，回應軍政府的說法。

翁山蘇姬兒寄望選舉能成為釋放契機

翁山蘇姬是緬甸獨立領袖翁山將軍的女兒。翁山將軍在她兩歲時遭到暗殺，翁山蘇姬因此長期旅居海外，直到1988年才返回緬甸，之後她曾被軍方拘押，從1989年至2010年間遭軟禁長達15年。

阿里斯先前表示，緬甸將於12月28日起舉行的多階段選舉，儘管許多外國政府已將這次投票視為企圖使軍事統治合法化的「假選舉」，但或許能成為緩解母親處境的契機。

他表示，他希望軍方可能會在投票前釋放翁山蘇姬，或至少將她改為軟禁，以安撫批評者。

而軍政府則指控阿里斯試圖破壞選舉，「這只是一項捏造的說法，刻意在此時散布，意圖破壞即將在緬甸舉行的自由、公平、多黨民主大選。」

翁山蘇姬所屬、也是緬甸最大政黨的全國民主聯盟（NLD）目前仍遭解散，另有數個反軍政府政治團體也正在抵制這次選舉。

