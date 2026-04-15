兩年預告一場空？防檢署長嘆「時空背景不同」遭劉建國反嗆

農業部防檢署署長杜麗華在立院社福及衛環委員會備詢。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 寵物用藥新制原定今年 7 月 1 日上路，但遭各界發聲抵制後，農業部10日開會決議暫緩上路。民進黨立委劉建國今（15）日在衛環委員會中質詢農業部防疫檢疫署長杜麗華，批評新制在經過兩年討論、三次預告後，竟在上周用「舉手表決」而決定暫緩，今日更公開表示近日將「註銷」該辦法。對此，杜麗華表示是因為兩年間的「時空背景」不同，遭劉建國直接批評，「這兩年有疫情還是非洲豬瘟？這兩年時空背景差在哪裡？是部長換人了、人事物更動了，所以時空背景不一樣了？」

廣告 廣告

劉建國質詢時指出，該辦法自 112 年 2 月公告以來，給了兩年的緩衝期，如今卻用「舉手表決」而決定暫緩。他質疑：「哪有一個行政機關定了辦法，經過兩年洗禮、討論，最終要把它廢掉？次長說表決延期，你今天說將註銷另立新辦法，會不會公開兩年之後又再表決不見？」

杜麗華則回應，「兩年來的改變非常大」，近兩日將完成相關的註銷公告程序。但劉建國也質疑，若機關能在短期之內另定一個大眾接受的新辦法，「為什麼在7月1日上路之前不趕快去做調整、修正？」

杜麗華表示，將提出更妥適的辦法，讓劉建國驚訝「所以代表你們這兩年多公告的這個法律就是不妥適嗎？」對此，杜麗華表示，是因為兩年間的「時空背景」不同，遭劉建國直接批評，「這兩年有疫情還是非洲豬瘟？這兩年時空背景差在哪裡？是部長換人了、人事物更動了，所以時空背景不一樣了？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

寵物用藥新制喊卡！石崇良、防檢署曝最新進展

寵物用藥新制7/1暫緩實施就沒事？獸法盟警告：不修法風險仍在