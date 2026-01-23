兩年一度的申報地價又來了 投縣府提供行動不便長者到府服務新措施

各位土地所有權人請留意，每二年辦理一次的公告地價已於一一五年一月一日正式公告，並於公告之次日起三十日內受理申報地價今年受理申報期間為一一五年一月二日至一月三十一日(遇假日順延至一一五年二月二日)止。如未於該期間申報地價者，以公告地價百分之八十為其申報地價，土地所有權人於公告期間申報地價者，其申報之地價超過公告地價百分之一百二十時，以公告地價百分之一百二十為其申報地價；申報之地價未滿公告地價百分之八十時，得照價收買或以公告地價百分之八十為其申報地價。申報地價不僅為課徵地價稅之標準，同時也是地政事務所核算土地移轉登記案件登記費之計算基準，都關係到您的荷包負擔。

縣府地政處表示，一般申報方式有三種：

一、臨櫃申辦：攜帶身分證明文件至各地政事務所申報。

二、網際網路線上報：內政部地政司「數位櫃檯」以自然人憑證登入。

三、傳真或郵寄：下載申報書填妥後寄送至管轄地政事務所。

另外，今年南投縣政府有提供申報地價來電預約到府服務的便民新措施，但僅限轄區內七十歲以上，行動不便土地所有權人申請，如對申報地價有任何疑義，隨時歡迎致電本縣各地政事務所詢問，保障您的權益。