兩年1次申報地價開跑 南投縣提供到府服務新措施

【記者林玉芬南投報導】縣府地政處表示，每2年辦理1次的公告地價於115年1月1日正式公告，提醒土地所有權人留意，並於公告次日起30日內受理申報地價，今年受理申報期間為1月2日至31日止(遇假日順延至2月2日)。

地政處指出，如未於該期間申報地價者，以公告地價百分之80為其申報地價，土地所有權人於公告期間申報地價者，其申報之地價超過公告地價百分之120時，以公告地價百分之120為其申報地價；申報之地價未滿公告地價百分之80時，得照價收買或以公告地價百分之80為其申報地價。申報地價不僅為課徵地價稅之標準，同時也是地政事務所核算土地移轉登記案件登記費之計算基準，關係到民眾的荷包負擔。

地政處表示，一般申報方式有3種：（一）、臨櫃申辦：攜帶身分證明文件至各地政事務所申報。（二）、網際網路線上報：內政部地政司「數位櫃檯」以自然人憑證登入。（三）、傳真或郵寄：下載申報書填妥後寄送至管轄地政事務所。



另外，今年縣府提供申報地價來電預約到府服務的便民新措施，但僅限轄區內70歲以上，行動不便土地所有權人，如對申報地價有任何疑義，歡迎致電南投縣各地政事務所詢問。