社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

有男子聲稱短短三個月內，在台北車站連掉了兩次手機，報警也找不回來，氣得發文，揚言要讓捷運站見血。果現在被捷運警察鎖定要法辦了！警方已鎖定發文者身分，近日也加強車站巡邏。

捷運站裡，員警全副武裝，在月台上來回走動，仔細檢查。因為就在不久前，在網路上又爆出，要讓捷運站見血的恐嚇言論。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，就在捷運站裡休息，他隨手就把手機放在一旁，接著閉眼休息，沒想到不知道是被誰拿走，事後他竟然上網po文，要讓車站見血。」民眾表示，我滑到這種消息都是不理會它，理會每一則很恐怖的消息的話，我覺得會滿緊張的，我覺得台灣治安不至於那麼糟糕。還有人說，這個車站沒有義務幫他保管手機，他手機自己弄掉，那也不能怪其他人啊，現在很多人都這樣發文。

廣告 廣告

兩度掉手機嗆"讓捷運站見血" 發文男身分被鎖定

網路驚傳恐嚇言論，揚言要讓捷運站見血。（圖／民視新聞）

週二上午捷運警察隊獲報，有一名帳號名"朱聞蒼日"的網友，發文聲稱短短三個月內，在台北車站裡，接連被偷了兩次手機。去報警時，員警不僅態度不佳，還有些消極。氣得寫下，捷運站準備要見血了，小偷不是被警察抓到，就是落到我手上。激進言論，立刻引發警方關注追查。捷運警察隊刑事組組長許永益表示，針對捷運站裡，月台大廳廁所車廂內，加強搜尋有無可疑物品或人事，並要求勤務同仁提高警覺。警方目前已經鎖定發文者的身分，但他居無定所，會嘗試通知到他盡快到案說明。有人掉手機發文將被法辦。也有好心人撿到手機，特地送到捷運服務台，沒想到卻挨告侵占！

兩度掉手機嗆"讓捷運站見血" 發文男身分被鎖定

網路驚傳恐嚇言論，揚言要讓捷運站見血。（圖／民視新聞）

貼文抱怨，前幾天在路上撿到手機，當下直接送到捷運服務台。沒想到，失主調了監視器，還截圖po上當地社團，直指我就是小偷，希望廣大網友，給予協助。也讓網友感慨，真是好心沒好報。

原文出處：兩度掉手機嗆"讓捷運站見血" 發文男身分被鎖定

更多民視新聞報導

中捷綠線延伸彰化進度曝！預估「這時」送中央審議 路線圖出爐了

三重建案"天降鋼筋"險砸傷路人 新北工務局勒令停工

熟齡網紅全台海選！陪伴熟齡世代續航樂夢新人生

