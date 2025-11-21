兩度榮獲市府表揚！婦幼志工中隊展現警民合作最佳典範

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市政府警察局婦幼警察隊致力於婦幼安全保障與犯罪預防，長期在性侵害、家暴防治、兒少性剝削查緝及安全宣導領域深耕不輟。其所屬「中警婦幼志工中隊」更在 111 年及 114 年連續兩度榮獲臺中市政府評選為「績優志願服務團隊」，表現備受肯定。志工夥伴長年投入宣導與協助勤務，已成為婦幼隊不可或缺的重要力量，亦是隊上最堅實的後盾。

114下半年志工特殊訓練暨聯繫會報大合照。(圖／記者澄石翻攝)

為強化志工專業能力並增進團隊凝聚力，婦幼隊於114年11月20日舉辦「114 年下半年度志工成長訓練暨聯繫會報」。活動中，隊長紀翰學特別表揚 6 名績優志工，肯定他們多年來無私奉獻、積極投入婦幼安全守護工作，從宣導活動到各類協勤服務，皆以高度熱忱與責任心完成，每一位都是婦幼隊最亮眼的力量。

本次成長訓練課程安排多元且具實用性，首先由專業講師帶領志工進行「安全救護演練」，內容涵蓋 CPR（心肺復甦術）與 AED（自動體外心臟電擊器）操作，透過實際演練強化志工在緊急情況下的應變能力，期盼他們在關鍵時刻能自救並協助他人。

除專業技能外，婦幼隊也貼心設計「DIY 紓壓身心手作課程」，帶領志工創作帆布袋與造型杯墊，讓志工們在創作中放鬆身心。活動期間，各位志工踴躍分享自身服務經驗、參與宣導的心得，以及協勤過程中面對民眾的感動與成長。有志工表示：「婦幼隊每次的課程都非常用心，不僅豐富我們的知識，也讓我們更理解自身肩負的重要使命，更願意持續協助警方守護婦幼安全。」

婦幼警察隊指出，志工在婦幼安全與犯罪預防宣導上扮演關鍵角色，無論是在校園宣導、社區活動、重大節慶巡守，志工們皆以熱忱行動支持警察工作，成為警民合作的最佳典範。本次訓練不僅提升志工專業度，也讓志工夥伴在彼此交流中更加緊密。

婦幼警察隊期盼，未來能與志工們持續攜手合作，將本次課程所學的救護知識推廣到日常生活中，並共同提升社會大眾對婦幼安全議題的重視。透過警方、志工與民眾三方的力量，持續建構「安全、友善、守護」的城市環境，讓臺中成為真正幸福、安心的宜居城市。

