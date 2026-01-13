兩度神準預測陳水扁當選總統 最強「國師」混元禪師辭世

曾被提名諾貝爾和平獎的宗教人士混元禪師辭世。（圖／翻攝唯心電視YT）





曾獲諾貝爾和平獎提名的宗教人士混元禪師辭世，消息傳出後，引發各界關注。臉書粉專「唯心電視」指出，混元禪師為禪機山唯心聖教創教宗主，「我們敬愛的師父，於今日（2026年1月13日）世緣圓滿，安詳圓寂」。根據唯心聖教網站指出，混元禪師本名張益瑞，其一生歷程橫跨工程專業與宗教實踐，從測量界轉入宗教領域，在台灣社會留下深刻足跡。

混元禪師早年出身工程背景，民國五十二年（1963年）畢業於光華高工測量科，並曾留校任教。其後創立全台第一家測量公司「中興測量有限公司」，承攬政府都市計畫、道路開發、航空與土地測量等業務，亦參與高速公路開發計畫部分測量工程，在測量界建立專業聲譽。

民國七十二年間（1983年），混元禪師自述承天命行道，獲賜「易鑰社」之名，正式踏入宗教修行與弘道之路。隔年民國七十三年（1984年），宗教體系發展為「神農寺」，並對外自號混元禪師，於1988年興建禪機山仙佛寺，之後創設「唯心聖教」。

混元禪師更在總統大選時，曾兩度成功預言陳水扁當選總統，並於其任內獲聘為陳水扁的國策顧問，因此被信眾尊稱為「國師」，唯心聖教網站更曝其曾提名入圍諾貝爾平獎。

前總統陳水扁曾於公開訪談中提及混元禪師，並轉述其理念指出，外界對於易經大學及唯心大禮堂外觀常有誤解。混元禪師曾說明，興建大禮堂並非為打造第二座總統府，而是為了傳承中華文化五千年體系，建築設計融入五行概念，作為宗教、文化與思想交流的平台，未來可容納五千至八千人舉行大型會議與跨宗教交流。

混元禪師的宗教理念與文化主張在國內外引發討論，粉專表示，混元禪師一生弘揚易經風水利他妙法，致力消災化劫、普渡眾生，其志業與功德，獲信眾與各界深切追思。

