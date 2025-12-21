兩度腦傷寫奇蹟 四管齊下癱瘓重生

台南李先生24年前因車禍重度腦傷，42歲又在高空作業時摔傷再次重創頭部，一度成了植物人，手術後3周終於脫離險境，後續經過非侵入的「重複性經顱磁刺激」、高壓氧、中醫針灸、積極復健四管齊下，歷經7次手術、9個月治療，家人感恩神的恩典，不離不棄，李先生可以慢慢自己進食、短距離行走，從毫無反應的植物人狀態，一步步找回生活自理能力。

「對，來，123加油，屁股抬，他有(抬)一點點。」

電信工程作業時，不慎墜落、重創頭部，42歲李先生重度昏迷成植物人，家人難忍悲痛。

廣告 廣告

患者家屬 李太太：「在加護病房的那段時間，真的是非常難熬，醫療團隊沒有他們，我覺得，我可能會走不下去，謝謝他們沒有放棄我先生。」

奇美醫院神經外科醫師 鄭鴻翔：「以前(車禍) 在右邊的腦部，就有開顱過的痕跡，當我們在進行雙側開顱，對病人負擔也是相當大，傷口，包括骨瓣的設計，都必須要經過嚴密的計算，比較關鍵的一個部分，出現一個很嚴重腦水腫的狀況，立刻啟動低溫療法，3個星期才讓他脫險。」

「他不要再用自動的，他可以自己踩。」

患者家屬 李太太：「老公加油，老公你好棒喔，是神的恩典，就是再繼續往前走的力量，稍微有一點點進步，我就覺得非常地開心，會興奮地抓著他，會一直跟他說我愛他。」

「他現在捲得很好啊，他現在自己捲的耶。」

言語難以表達，每天仍努力復健，「重複性經顱磁刺激」療程，重整認知和協調功能。

奇美醫院一般醫學外科主任 洪翊傑：「外傷(細胞)就失去功能，死掉了，旁邊有一區細胞是暫時失去功能，有點像休克這樣，就使用磁刺激這個工具，有點像是點火，外來的電流，喚醒暫時失去功能的神經細胞，某些腦區做刺激，某些腦區做抑制，試圖來達成原本的，神經網絡的平衡，真的就越來越好，越來越好，有點超乎我們當初一開始的預期。」

「我拿走囉。」

找回力量、能與人互動，復健工程四管齊下。

奇美醫院高壓氧科主任 牛柯琪：「治療了高壓氧以後，受傷的部分，它會從骨髓裡面呼叫幹細胞，到它病變的部位，組織的再生，神經的修復，高壓氧，中醫針炙，顱磁刺激的加入，相輔相成是如虎添翼。」

「真的，今天快好多喔。」

患者家屬 李太太：「一路上都有很多天使陪伴著我們，真的覺得不孤單，他的頭顱傷口就像是恩典的記號，告訴我，他真的是一個生命的戰士。」

從癱瘓在床到精細動作，奮力走向自主行動、健康之路。

更多 大愛新聞 報導：

東北季風接力 氣溫一路溜滑梯

雲林義診行 追蹤小腦萎縮患者

