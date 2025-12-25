兩度赴烏國行醫蔡榮聰見證人民「戰火下的日常」：路上塞車不是逃跑是忙上班！曝民意仍支持澤倫斯基「但60％不想再打仗」
台北市議員苗博雅日前「台灣開戰仍可上班課」引起討論，旅美台醫蔡榮聰醫師今（25）日登上廣播節目「新聞放鞭炮」，分享他兩度組織義診團前往烏克蘭行醫的故事，他也親眼見證，戰火下的烏國人民仍正常運作，一早路上塞車「不是要跑路」而是趕著上班，有時警報發生也不逃走，因為知道被子彈打到沒這麼容易。
蔡榮聰表示，他曾經組過兩次義診團赴烏克蘭，一次是2023年、一次正是一個月之前，頭一回他去烏克蘭前，也找過時任駐美代表蕭美琴協助，但蕭美琴直言「不要去」，因為美國國務院表示烏國在戰爭，本來30幾人要去、退出到只剩6個人。
蔡榮聰再說，他過去從未去過烏克蘭，也是自己找了天主教醫學組織的對口，搭飛機前往波蘭後，組織再揩卡車來接團員；他也指出一幕讓他印象深刻，有團員為了安全想待在波蘭的難民營協助，未料難民營已經被關閉了，「從烏克蘭來的難民又回到烏克蘭，烏國人民值得欽佩。」
蔡榮聰接續表示，今年烏國總統澤倫斯基和美國總統川普吵架，川普嗆聲「你沒籌碼了」，蔡榮聰看到，就覺得要再去一次烏克蘭，用行動和烏國人民站在一起，並到基輔、烏國最受傷的地方表達支持，因此又組織了12人前往基輔，坐火車的過程中、還有團員因為沒有VISA一度被士兵抓走，幸好後來被釋放。
主持人周玉蔻問及，台北市議員苗博雅近日說「台灣開戰仍可上班課」，戰火下的烏克蘭確實如此嗎？蔡榮聰形容，戰爭激烈程度比第一次還高，他曾凌晨五點半被巨聲嚇醒、起床打開窗門一看，爆炸的蕈狀雲就在隔一條街，是俄羅斯的無人機和飛彈。
蔡榮聰表示，但烏國人民還是過著正常生活，他六點多要去醫院、結果路上塞車，大家不是要跑路，而是要忙著上班，「他們把戰爭當成日常生活」，餐廳、超市、電視、廣播也照常，有時發生警報人民也不逃走，因為被子彈打到沒這麼容易。
蔡榮聰再說，他第一次去烏克蘭的醫院是在地下室，但第二次去的時候、開刀房都在樓上。至於會不會害怕？他笑說「我們這團很多都信主的人，要死也逃不掉。」
周玉蔻並問，烏國人民是否還支持澤倫斯基？蔡榮聰回應，民意還是支持澤倫斯基，認為俄國是侵略國家，但有近60%的人覺得很累、不要再打了。
（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）
更多放言報導
政院提名中選會委員！「白營友好」游盈隆任主委...周玉蔻讚「十分高明」：是賴政府有思考力及政治和解善意的安排！
快速澄清張文非中配之子！周玉蔻讚四叉貓、陸委會「即時破除錯誤資訊」：做得很好！喊話：政府各部會都應確立迅速處理機制與能力
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 150
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 85
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 105
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 69
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 169
美職行情太差不去了「勝投王」有原航平加盟火腿
日職軟銀鷹隊王牌投手有原航平，季後成為自由球員，原本打算爭取赴美發展，無奈美職市場行情不如預期，最終決定放棄。現年33歲的有原航平，昨宣布轉隊，重返2020年曾效力過的火腿隊。太報 ・ 1 小時前 ・ 2
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 68
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 143
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 129
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 10
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 302
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 81
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 61
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 93
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 19