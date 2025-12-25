兩度赴烏國行醫蔡榮聰見證人民「戰火下的日常」：路上塞車不是逃跑是忙上班！曝民意仍支持澤倫斯基「但60％不想再打仗」

台北市議員苗博雅日前「台灣開戰仍可上班課」引起討論，旅美台醫蔡榮聰醫師今（25）日登上廣播節目「新聞放鞭炮」，分享他兩度組織義診團前往烏克蘭行醫的故事，他也親眼見證，戰火下的烏國人民仍正常運作，一早路上塞車「不是要跑路」而是趕著上班，有時警報發生也不逃走，因為知道被子彈打到沒這麼容易。

蔡榮聰表示，他曾經組過兩次義診團赴烏克蘭，一次是2023年、一次正是一個月之前，頭一回他去烏克蘭前，也找過時任駐美代表蕭美琴協助，但蕭美琴直言「不要去」，因為美國國務院表示烏國在戰爭，本來30幾人要去、退出到只剩6個人。

蔡榮聰再說，他過去從未去過烏克蘭，也是自己找了天主教醫學組織的對口，搭飛機前往波蘭後，組織再揩卡車來接團員；他也指出一幕讓他印象深刻，有團員為了安全想待在波蘭的難民營協助，未料難民營已經被關閉了，「從烏克蘭來的難民又回到烏克蘭，烏國人民值得欽佩。」

蔡榮聰接續表示，今年烏國總統澤倫斯基和美國總統川普吵架，川普嗆聲「你沒籌碼了」，蔡榮聰看到，就覺得要再去一次烏克蘭，用行動和烏國人民站在一起，並到基輔、烏國最受傷的地方表達支持，因此又組織了12人前往基輔，坐火車的過程中、還有團員因為沒有VISA一度被士兵抓走，幸好後來被釋放。

主持人周玉蔻問及，台北市議員苗博雅近日說「台灣開戰仍可上班課」，戰火下的烏克蘭確實如此嗎？蔡榮聰形容，戰爭激烈程度比第一次還高，他曾凌晨五點半被巨聲嚇醒、起床打開窗門一看，爆炸的蕈狀雲就在隔一條街，是俄羅斯的無人機和飛彈。

蔡榮聰表示，但烏國人民還是過著正常生活，他六點多要去醫院、結果路上塞車，大家不是要跑路，而是要忙著上班，「他們把戰爭當成日常生活」，餐廳、超市、電視、廣播也照常，有時發生警報人民也不逃走，因為被子彈打到沒這麼容易。

蔡榮聰再說，他第一次去烏克蘭的醫院是在地下室，但第二次去的時候、開刀房都在樓上。至於會不會害怕？他笑說「我們這團很多都信主的人，要死也逃不掉。」

周玉蔻並問，烏國人民是否還支持澤倫斯基？蔡榮聰回應，民意還是支持澤倫斯基，認為俄國是侵略國家，但有近60%的人覺得很累、不要再打了。

