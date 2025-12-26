兩度退追、快一年沒聯絡 炎亞綸認對鬼鬼「有被排擠的感覺」

鬼鬼坦言，升格人母後生活型態出現明顯轉變。（圖／侯世駿攝）

吳映潔（鬼鬼）近來將生活重心放回自身與家庭，先前被外界關注她與炎亞綸在社群平台互動減少、甚至一度取消追蹤一事，她也在日前出席活動時親自回應。鬼鬼坦言，升格人母後生活型態出現明顯轉變，時間與重心幾乎都放在孩子與工作上，也因此早已與炎亞綸較少互動。

鬼鬼表示，成為媽媽後生活方式改變不少，「生活方式不一樣，真的會比較少聯絡，沒聯絡也是一種相處之道，把朋友放在心中比較重要。」她強調並非刻意疏遠，而是彼此人生階段不同，自然形成現在的相處狀態。

廣告 廣告

對此，炎亞綸今（26）日也回應兩人友情變淡一事，表示想法與鬼鬼相近，「跟鬼鬼說的差不多，都還是朋友，心裡都有位置，只是不是原本的感覺」。他透露，過去曾多次邀約鬼鬼見面，但始終未能約成，之後又看到她與其他朋友外出聚會，讓他一度產生被排擠的感受。

不過炎亞綸也提到，鬼鬼仍在他生日當天傳訊息祝賀，「她有傳訊息跟我說生日快樂」。只是他至今尚未回覆，雙方上一則簡訊停留在彼此理解現況、暫時先這樣的共識。他坦言自己是個容易抱有希望的人，也因此選擇拉開距離，「我很怕有期望」。

炎亞綸進一步透露，雙方曾前後兩次取消追蹤彼此社群，目前已將近一年未再聯絡。他也強調，這並非交惡，而是隨著人生階段不同，關係自然產生變化，彼此心中仍保留位置，只是回不到過去的狀態。

炎亞綸提到，鬼鬼有在他生日當天傳訊息祝賀。（圖／晴空鳥提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子

情侶吵架女子「當街撒鈔票」痛哭 網友驚呼：平安夜分錢活動？

全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了