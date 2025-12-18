兩度通報沒救到！「大便在褲子」他推3歲繼子撞洗手台險死 一審重判二審竟缺席

兒童家暴示意圖。本報繪製



超商店員吳姓男子多次在超商對3歲繼子（A童）揮拳，害他鼻青臉腫、身上布滿瘀傷，客人嚇到兩度通報社會局，但來不及救他。吳男去年在超商發現A童大便在褲子，一頓毆打踢踹後抓他回家梳洗，竟8度打推害骨折、頭撞洗手台昏迷，緊急送醫才保住小命。一審依殺人未遂等罪重判7年10月，二審今開庭，這名恐怖繼父未現身，由於不確定傳票是否送達住居地，合議庭決定改期傳喚。

調查指出，吳男自去年3月起負責照顧A童，他經常在上班期間，帶著A童到超商一併照顧，沒想到，他卻在超商裡甩巴掌、拳打腳踢，還拿「愛心小手」、棍棒打A童的臉及身體，害A童身體遍布瘀傷。

廣告 廣告

而他的行徑也讓超商客人看不下去，去年4月他在超商拿棍子打小孩，打到小孩腳部紅腫、鼻側流血，客人遂通報社會局；6月間，客人又看到A童的臉、眼窩都有瘀傷，再次通報社會局。不過，客人的暖心行徑仍來不及救他。

半個月後，吳男在超商上夜班，A童不小心便溺在褲子裡，吳男大怒用右手抓住他的頭髮將他撂倒在地，9度腳踹A童，4度對他揮擊，眼見A童奮力爬起側坐，吳男竟然又大力踢踹，害A童兩度重摔，趴在地上起不來。

吳男見狀直接將虛弱的A童載回家，吳男先跟妻子說孩子大小便的事，然後當場拿棍子多次打他屁股，才帶他到浴室清潔，但在浴室沒有停止凌虐，徒手推A童害他摔倒，等A童起身後，吳男又再度推他，前後推倒7、8次後，A童不但多處骨折，頭部也撞到洗手台昏迷失去意識，吳男才將他送醫。

醫院緊急手術後，A童雖保住一命，但因為腦出血，導致語言和認知發展遲緩等嚴重創傷。檢方認為他下手太狠，依家暴殺人未遂、妨害幼童發育及傷害等多罪起訴吳男。

吳男在法院應訊時承認妨害幼童發育及傷害罪，但強調沒有殺小孩的意思，當時因為情緒失控才導致憾事，強調案發時是在客廳推孩子，沒有在浴室推打小孩。不過，法院根據在場證人證述，認為他說謊。

一審認定，吳男一開始在超商時就下重手痛擊A童的頭部，也毆打擁有重要器官的心臟、脾臟及肝臟的幼小身軀，這些都可能導致幼童死亡，而他看到A童倒地不起，竟沒有將他送醫，還強行將他送回家後再毆打、推倒，在在顯示，即使幼童死亡也不在意的心態，有殺人不確定故意。

一審依成年人故意傷害兒童罪判1年7月，又依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判7年，應合併執行7年10月。

吳男曾經被羈押，當時他為了拚交保曾辯稱沒有殺意，他還辯稱，過去曾用打罵方式教小孩，但「痛在自己」，他聲稱「自己對孩子比誰都好，我終究是愛孩子的，都是希望孩子好，只是方式需要改進。」吳男目前已重獲自由。

一審不採信其供詞，重判7年10月，吳男上訴二審。但詭異的是，二審今天上午開庭，吳男卻沒有現身，高院正釐清他是否有收到傳票，全案改期到明年1/15再開庭，屆時這名可怕繼父是否現身，受到外界矚目。

更多太報報導

憶沈慶京羈押被「鐵鍊綁病床」！律師批北所「凌虐人犯」：比對待動物還不如

替沈慶京撇行賄！律師酸證據只有「可悲Excel」 指「小沈」也可能是沈伯洋

高虹安翻車！博士論文「抄襲」資策會著作 法院判賠40萬元「刪稿、登啟事」