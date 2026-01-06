兩度野放仍持續侵擾部落 黑熊「阿里曼・西肯」遭逮安置北市立動物園

112公斤的阿里曼，被麻醉逮捕後即送北市立動物園。（圖：林業署提供）

曾兩度野放仍持續返回花蓮卓溪鄉滋擾的黑熊「阿里曼・西肯」，經過近半年多方努力還是無法有效阻止其入侵行為後，林業及自然保育署花蓮分署5日在成功將其捕捉，並永久安置於臺北市立動物園，宣告「阿里曼・西肯」野外生涯終結。

編號「568」、布農族名為「阿里曼・西肯」（意為被祝福的）的公熊，首次於2024年10月出現在卓溪鄉古風村，入侵雞舍掠食。花蓮分署於同年12月首次野放，但牠僅隔3個月便返回原區域。在實施兩次結合電刺激的「負面制約」訓練後，於2025年7月9日進行第二次野放。

使用無人機搭載遙控爆音沖天炮進行聲光驅趕。（圖：林業署提供）

然而，二度野放後，阿里曼・西肯自9月起行為再度改變，逐漸逼近人類聚落。衛星追蹤顯示，牠在10月26日晚間曾接近池南國家森林遊樂區及鯉魚潭周邊，引發當地工程暫停與部落恐慌。此後牠返回卓溪鄉山里部落一帶，於11月起陸續侵擾至少3處雞舍，造成居民財產損失與安全憂慮。

花蓮分署指出，阿里曼，晝伏夜出，難以驅離。分署曾嘗試多種方法，甚至與民間單位合作，創新使用無人機搭載遙控爆音沖天炮進行聲光驅趕，但黑熊僅短暫離開後又再度返回，顯示驅趕措施已完全失效。

為避免阿里曼入侵部落，族人組成巡守隊進行夜間巡邏。（圖：林業署提供）

由於阿里曼・西肯持續在部落周邊120至250公尺範圍內活動，對社區安全構成直接威脅，林業署基於人熊安全考量，決定捕捉並長期安置。本次行動特別邀請山里部落族人共同參與布設安全套索，並組成巡守隊。經十多天努力，於1月5日上午成功捕獲。經檢查，其健康狀況良好，體重112公斤。因現有收容空間不足，於同日傍晚緊急送至臺北市立動物園安置。（梁國榮報導）