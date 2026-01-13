兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

混元禪師近年健康狀況不佳，立法院前院長王金平參加仙佛寺台中道場活動，與混元禪師會面。圖／本報資料照片

有「國師」之稱的混元禪師13日病逝，享壽82歲。身為唯心聖教創教宗主，他創立易經大學並耗資近13億元興建外觀酷似總統府的大禮堂，更曾兩度成功預言陳水扁勝選並擔任總統府顧問，晚年長期受糖尿病困擾，遺體送往國姓鄉仙佛寺安置。

混元禪師生前致力於唯心聖教的推廣與教育發展，是教派創教宗主，也是易經大學創辦人。他斥資近13億元新建的大禮堂，由於外觀與總統府高度相似，曾引發社會廣泛討論。

在政界，混元禪師亦有一定影響力，多次與藍營政治人物往來密切。前副總統吳敦義曾出席易經大學揭幔典禮，而他也曾擔任前總統陳水扁總統府顧問。混元禪師過去兩度成功預言陳水扁勝選總統，因而在社會上受到矚目，不過陳水扁因貪汙入獄時，面對外界詢問看法，他卻氣憤要求媒體不要「造口業」。

廣告 廣告

據了解，混元禪師長期受到糖尿病困擾，晚年健康狀況持續不佳。13日傳出他病逝消息，引發教內與社會各界哀悼。混元禪師的遺體將安置於南投國姓鄉仙佛寺，方便信眾弔唁與追思。

混元禪師生前強調「易經與人生哲理相結合」，不僅在宗教教育上留下深遠影響，也在政治與社會層面引起關注。他所創辦的易經大學及唯心大禮堂，未來將繼續作為教內活動與文化交流的重要場所，延續其理念與精神。

【看原文連結】

更多udn報導

尾牙想中大獎？易經專家曝3招：換這桌布

她不解UNIQLO哪裡時尚？網友點問題關鍵

誤信旅行社赴俄踩紅線 台灣身分一瞬間消失

iPhone輸入法選字超怪！改1設定秒救回來