兩度預言陳水扁當選總統 82歲「混元禪師」病逝

曾兩度預言陳水扁當選總統的混元禪師，預言成真後聲名大噪，並獲聘總統府顧問，因此有「國師」的稱號，而他因為罹患糖尿病，身體每況愈下，他在2024年時，出席唯心大禮堂的動土典禮，當時他已經需要人攙扶，時隔一年多，在13日上午因病去世，享壽82歲，遺體送往國姓鄉的仙佛寺安置。

混元禪師(2024.05.06)說：「大家好，大家平安。」頭戴工程帽，站在講台前面的，就是號稱「國師」的混元禪師，13日一早傳出因病逝世，享壽82歲。

易經大學遊客說：「不太可能吧，我那時候，幾年前還遇到他，在這邊跟他，很親切的寒暄這樣子。」聽到混元禪師過世的消息，民眾說非常訝異，根據了解，混元禪師長期被糖尿病纏身，2024年出席他的唯心大禮堂動土時，已經需要有人攙扶，時不時還要椅子坐下休息，時隔1年多因病離世，混元禪師是是南投中寮人，長年鑽研易經、風水，是創立唯心聖教，孩在南投市八卦山創立易經大學，近年更斥資將近13億元興建唯心大禮堂，有深厚的宗教影響力，除此之外他曾經兩度預言，前總統陳水扁贏得總統大選。

混元禪師(2004.12.23)說：「看天意和民意嘛。」前總統陳水扁(2000.03.18)說：「正式當選台灣第二屆民選的總統副總統。」陳水扁在2000年和2004年都當選總統，混元禪師預言成真，聲名大噪，陳水扁上台後聘為總統府顧問，因此了有「國師」封號。

唯心電視台張台長說：「等這個告一段落，我們就會提供消息。」混元禪師過世，相關的處理人員表示，細節還在處理中，但可以確定的是，遺體將送往國姓仙佛寺安置。

