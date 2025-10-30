兩度「被離婚」，63歲男嘆沒人煮飯、洗衣…劉黎兒：把老婆當家事機器人，要被唾棄幾次才覺醒？





Q：我是勝雄，今年63歲，開了一家小裝潢公司，生意還不錯；不過私生活卻不如意。4年前我跟現在的57歲妻子透過婚友社介紹認識，交往1個月後，辦了結婚登記，算是再婚了，但只維持1年好光景，之後就不斷吵架，因此2年半前開始申請離婚調解。

第1次在調解委員勸說下，決定重新修好，但過了2、3個月的太平日子又吵鬧不停，之後又去申請調解離婚，但那女人就是不肯離婚。今年再申請一次，她還是不肯，又宣告失敗。

我說話比較粗，常會說出難聽的話來，調解委員還要我少說點話，否則會被認為是一種家暴。因此我們最近2年，幾乎都沒跟對方說過話！我只是想跟那個女人離婚，怎麼這麼困難？還是應該直接打離婚官司，就能甩開她？

我54歲時跟老婆離婚，婚姻維持了15年。我其實一點也不想離婚，覺得沒人煮飯、洗衣、打掃很麻煩，但當時45歲的老婆已經到了生育極限年齡，她實在很想生孩子，雖然也做了各種不孕治療，但都沒成效。

老婆歸咎我精子稀疏，跟我生不出孩子來，因此要求離婚，她拿出離婚協議書，我被刺激兩句，就傻傻簽了字，很簡單就被離婚了。不過老婆娘家有錢，也沒要求贍養費，就算了！

離婚後我積極相親，都沒結果，最後找婚友社介紹認識那女人，當初覺得還蠻談得來，沒想到好景不常，一下感情就破裂。我原本也想跟一個女人終老，沒想到老婆不肯跟我走下去，而現在那女人什麼都不做，怎麼算是老婆！

我跟那個女人幾乎不說話就算了，她不做飯、洗衣、打掃，結果我在家裡還得自己做家事，我當然只做自己的份，難不成還要做她的份嗎？生活費也是各出各的，難不成還要拿錢給她生活嗎？她是一點也沒用的人！

那女人死不離婚的理由就是為了錢吧！她大概認為稍微忍耐點，我死後的財產，包括現在住的大房子跟鉅額存款、證券投資等，都會變成她的，我就是不甘願！我的百坪房子在大安區，雖然舊一點，還是有很價值的，即使兩個人不說話，她什麼都不做，天下哪有比這更輕鬆愉快的？

她住的不亦樂乎，不想離開吧！她在調解時也曾說過「你就算把我當佣人好了，我也不想離婚！」但她什麼都不做，連佣人都稱不上。

我也覺得她只是想要錢，調解時提出要給她100萬元，算是每年25萬元，但她還是不肯。我們等於是在一個屋簷下分居近2年，是否直接提出離婚訴訟就可以甩掉那女人？我已經完全不想看到她的臉！

A：勝雄好，辛苦了。3次離婚調解都沒成功，你大概也知道沒特別理由，因相處不睦要離婚，並不容易。雖然你覺得她只是要錢而不肯離婚，婚姻已是破綻狀態，但必須是無法挽回、維持下去的破綻，或許才有可能被認定足以離婚。

你們第1次調解後和好，生活了一段時間，因此要認定婚姻產生無可挽回的破綻相當困難。你說是「同一屋簷下的分居」，日本也有此一說，稱為「家庭內分居」，但要證明比較不容易。

而且你們這樣的「分居」也不到2年，不算很長時間，所以你才會3次調解都告失敗而無法離婚。事實上，現在這狀況，即使你打官司也未必能成功離婚的。

把妻子當家事機器人，才致2次婚姻失敗

女人不是物品，不是想甩就甩，如果你真的那麼不想看到她，就只好給她錢。既然你那麼有錢，只給100萬，她當然覺得很少，若你願多給一些，讓她可以確保一定程度的生活，她應該就會答應離婚並搬出去的。

但你是否想過，你2次婚姻的失敗，其實都是遭到妻子唾棄。按理你的經濟能力不錯，不至於讓配偶都想離開或不理會你，主要是你只把伴侶當作機能性女人，好像不幫自己做飯、洗衣及打掃就是沒用的東西，不值一顧。

即使你看來對前妻還有點感情，也只是擔心今後沒人照顧自己生活起居而已，也沒想改變自己來挽留她！

你說話難聽，主要是內心沒把女人當一回事，因此常常說出傷害對方的話，你前妻跟你離婚時已經45歲了，我不覺得她真是為了有小孩才跟你離婚，應該還是你沒多愛她，只想要她為你做飯、洗衣及打掃而已！

仗著有錢是優勢，不尊重女性

女人不是機器人，總希望跟丈夫共同分享許多事物及人生，這樣才會願意幫對方做飯、洗衣，怎樣都不以為苦。你的觀念太傳統，覺得在會賺錢的你面前，女人只要乖乖做家事就好，而你被指稱說話態度近乎言語暴力，你也沒想改！

你也知道現在的妻子是在忍耐你，但你依然我行我素，覺得自己有錢有優勢，女人當然該忍耐！都結婚4年了，還稱妻子是「那女人」，如此充滿歧視性的男人，大概全天下女人都想背棄。

或許你妻子像你說的，在北市大安區有房子住，因此不想離婚，但她基本上應該也不想忍耐你的歧視性價值觀！看來要你改變態度比登天還難，如果你真的難忍，就只好花錢解決。

你應該要覺得，花錢能解決就是最大幸運，而且你又正好有錢；如果你捨不得花更多的錢，只好換你多忍耐幾年，讓法院認定你們是無法挽回的破綻狀態了！

