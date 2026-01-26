兩座101也照爬！ 奧斯卡神作《赤手登峰》揭密霍諾德害怕一面

艾力克斯霍諾德在2017年以無繩索保護的狀態，挑戰3200英尺、相當於兩座101高度的優勝美地酋長岩，並拍成紀錄片電影《赤手登峰》（Free Solo）。Disney+提供

傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德在台北101完成驚人的無繩攀登，僅花費約1.5小時便成功攻頂。若想深入理解他如何改寫人類極限，榮獲奧斯卡最佳紀錄長片的《赤手登峰》（Free Solo）絕對是必看神作。

這部作品紀錄了他在2017年以無繩索保護的狀態，挑戰3200英尺、相當於兩座101高度的優勝美地酋長岩。面對這座垂直的花崗岩壁，霍諾德坦言在構思階段時「連自己想到都害怕。」

但他最終以3小時56分寫下歷史，並在完賽後滿足表示：「這是我有生以來最滿足的時刻！」甚至當天下午就立刻投入後續訓練，過人的體能與意志力令人咋舌。

透過練習讓肌肉「自動駕駛」 展現驚人訓練意志力

在片中，霍諾德直白剖析他的成功心法。他並非單純靠勇氣在玩命，而是透過地獄般的訓練將風險降至最低。他透露：「我反覆練到那些動作不再可怕，真正攀爬的時候我完全知道該怎麼做，就像開啟自動駕駛模式一樣。」

廣告 廣告

艾力克斯霍諾德在2017年以無繩索保護的狀態，挑戰3200英尺、相當於兩座101高度的優勝美地酋長岩，並拍成紀錄片電影《赤手登峰》（Free Solo）。Disney+提供

事實上，他在挑戰酋長岩前，曾配戴繩索練習至少50次，精確記錄每一個步伐與抓握點直到完美無瑕。這種極致的紀律，正是《紐約時報》將其譽為「人類歷史上最偉大體能壯舉之一」的核心原因。

廂型車苦練換來世界紀錄 正宮桑妮「真情告白」讓粉絲看哭

霍諾德的成功背後，另一半桑妮（SanniMcCandless）的支持功不可沒。兩人在攀岩界是著名的佳偶，早期為了提高訓練的機動性，長期居住在廂型車內生活。桑妮在訪談中真情告白：「雖然不知道他為何這麼堅持，但我知道他沒去做一定會終生遺憾。」

艾力克斯霍諾德最終以以3小時56分寫下徒手攀登酋長岩的歷史。Disney+提供

即便無法完全理解這項極限運動的危險性，她仍選擇全力支持愛人的夢想。這種深厚的情感，也讓兩人在101頂端的深情擁吻成為全球直播中最溫馨的畫面，讓粉絲直呼「這是最真摯的愛情。」

從最初連想都害怕，到最終站上世界巔峰，霍諾德展現了超越常人的心理韌性。即便「一旦失足，後果不堪設想」，他仍堅持在無保護的情況下挑戰大自然的鬼斧神工。這種對於目標的極度專注與對生活的簡約追求，透過《赤手登峰》的鏡頭完整呈現。



回到原文

更多鏡報報導

霍諾德自爆攀爬節奏全靠這團「搖滾歌單」！網跪「求同款」

霍諾德91分鐘攻頂101！與妻甜蜜對話曝「會想念這地方」 戰褲出自他手：我膽戰心驚

等了10年終圓夢！霍諾德攻下101讚適合「成家男人」 嬌妻曝「不阻擋」原因

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕