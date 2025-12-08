兩廳院永續特展登場 年省220萬度電冰水主機亮相

國家兩廳院「《好事度量》永續特展」今（8）日登場，邀請 YouTuber「超認真少年」化身「一日機電組員」，帶領一探藏於地下的空調機房，展示一年可節省約 220 萬度電的冰水主機。（陳俊吉攝）

國家兩廳院「《好事度量》永續特展」今（8）日登場，以罕見公開的場館機電機房作為開幕亮點，實境呈現劇場在能源管理上的永續實踐。兩廳院邀請 YouTuber「超認真少年」化身「一日機電組員」，帶領一探藏於地下的空調機房，展示一年可節省約 220 萬度電的冰水主機，如何運作以維持展場空氣品質及溫度，將劇場永續成果以具體數據與現場設備完整示範。

開幕活動由藝術總監劉怡汝、副總監許美玲與呂岳霖主持，並邀集關注劇場永續的跨界嘉賓，包括無獨有偶工作室劇團團長鄭嘉音、唐美雲歌仔戲團主任楊世丞與視障觀眾代表李昌勳，共同分享環境永續與社會共融的多元經驗。

國家兩廳院「《好事度量》永續特展」今（8）日登場，邀請 YouTuber「超認真少年」化身「一日機電組員」，帶領一探藏於地下的空調機房，展示一年可節省約 220 萬度電的冰水主機。（陳俊吉攝）

本次展覽以「感受的寬度」、「參與的廣度」、「共好的溫度」作為三大展區，帶領觀眾從不同視角理解永續劇場，本次特展自 12 月 8 日起展至 2026 年 2 月 11 日，透過三大展區呈現兩廳院在永續劇場上的長期實踐。

「感受的寬度」以多感官體驗呈現共融服務，包含觸覺導覽、情境字幕及《冥遊記——帝王之宴》的口述影像體驗。「參與的廣度」透過典藏文物與數據說故事，例如象徵節能成效的「佛式聚光燈」，呈現場館自 1987 年以來累積節省 1,150 萬度電，以及票券電子化後減紙可舖滿 25 座藝文廣場的實績。「共好的溫度」則透過訪談影片，呈現創作者與觀眾之間的情感連結。

為提升展覽可及性與環保成果，展場由共想聯盟與山峸製作設計操刀，超過 90％ 展場材料採可回收材質；文案與字體採用「華康 UD 黑體」，強化閱讀友善度。展期間將舉辦特別導覽，由跨領域講者分享「永續製作」、「公正轉型」等議題，並規劃一場無障礙導覽，邀請觀眾以多感官重新理解永續。

兩廳院自 2016 年推動共融政策、2018 年成立共融小組，近年更以「永續元年」為基礎推進減碳行動。2024 年電力碳排較 2022 年下降 3.3％，文宣出版減碳達 62％。兩廳院並於今年加入國際「Culture for the Planet 永續聯盟」，與全球知名文化機構並列，展現台灣在永續文化場館上的躍升。

