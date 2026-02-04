兩廳院發布影響力報告書 以「藝術無界、永續共生」深化藝文社會價值

兩廳院藝術總監劉怡汝（中）率領團隊，於今（4）日正式發布《2018-2025 國家兩廳院影響力報告書》，回顧8年來的營運成果與社會影響。（李侑珊攝）

國家兩廳院今（4）日正式發布《2018－2025 國家兩廳院影響力報告書》，回顧8年來的營運成果與社會影響，並以量化與質化並行的方式，系統性呈現場館如何透過藝術實踐，與觀眾、藝文工作者及組織內部共同創造永續價值。該報告亦為國內藝文場館對標國際影響力揭露準則的重要里程碑。

兩廳院表示，本次影響力評估以「創新與實驗」、「培育與共融」、「開放與連結」三大主軸為核心，並透過問卷調查蒐集 2024 至 2025 年間，曾與兩廳院互動之表演藝術文化工作者、觀眾與員工等主要利害關係人意見。調查結果顯示，96％ 的觀眾認為觀演經驗帶來心靈滿足；83％ 的藝文工作者有感於國內外聲望提升，87％ 認為實質增加合作交流機會；另有 91％ 的員工表示拓展了對藝文產業的理解與想像。

為確保評估架構的完整性與一致性，兩廳院委託 KPMG 安侯永續發展顧問股份有限公司擔任第三方顧問，導入國際常用的「改變理論（Theory of Change）」作為分析方法，梳理藝術組織從資源投入、策略規劃到實際產出，對利害關係人所產生的認知與行為改變。KPMG 亦指出，兩廳院逐步發展出一套五階段組織創新方法，並成功將成果納入營運管理與績效指標。

在具體行動上，「創新與實驗」主軸透過 OPENTIX 數據發布、新點子實驗場與秋天藝術節等計畫，強化產業前瞻性；「培育與共融」則藉由台灣國際藝術節、藝術零距離與藝術基地計畫，擴大不同族群參與，提升藝術福祉；「開放與連結」方面，兩廳院透過臺灣週、藝術出走及國際永續聯盟，深化跨國交流與社會行動。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，藝術的價值不應僅以票房或營收衡量，影響力報告書是場館對社會的當責，也是邀請大眾共同對話的起點。展望未來，兩廳院將以「藝術無界、永續共生」為長期願景，持續深化影響力思維，邁向下一階段的永續經營。

