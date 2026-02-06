兩廳院發布影響力報告書 持續與社會創造正向對話

國家兩廳院發布 2018-2025 年《國家兩廳院影響力報告書》（左起)國家兩廳院副總監呂岳霖、KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠、國家兩廳院總監劉怡汝、國家兩廳院副總監許美玲、KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司經理張凱柔

國家兩廳院發布 2018-2025 年《國家兩廳院影響力報告書》。這份報告書是兩廳院對過去8年的深度回望，更是國內藝文場館深化對標國際影響力揭露準則的具體實踐。透過量化與質化並行的評估，報告書詳實記錄了場館如何依循自身經營脈絡，轉化為「創新與實驗」、「培育與共融」及「開放與連結」三大影響力主軸，進而創造實質改變。

兩廳院表示，這次影響力評估透過問卷調查方式，蒐集2024年至2025年曾與兩廳院互動的「表演藝術文化工作者」、「觀眾」及「員工」三類主要利害關係人的意見。高達 96% 的觀眾認為透過觀演獲得心靈滿足；藝文工作者中，83% 有感於提升國內外聲望，更有 87% 認為增加了合作交流機會；91% 的場館內部員工認為拓展了對藝文產業的認知與想像等，展現場館作為產業領航者的成果。兩廳院也同步揭示「藝術無界、永續共生」的長期願景，為場館下一個階段的永續經營奠定穩固基石。

為了確保報告內容之完整性與一致性，兩廳院特別委託專業第三方 KPMG 安侯永續發展顧問股份有限公司下「社會影響力及永續創新」服務團隊作為顧問，提供影響力評估方法、資料整理及揭露架構的諮詢建議。這次報告導入全球永續發展及影響力評估領域中，最具代表性的架構之一「改變理論」，跳脫傳統財務報表思維，轉而深入梳理藝術組織在資源投入、活動策畫與策略擬定上的前後脈絡，並追蹤其為利害關係人帶來認知及行為等面向上的正向改變。KPMG 顧問於研究過程中也觀察到，兩廳院在歷年轉型的過程中逐漸發展出一套「五階段方法」以推動組織創新，從喚醒內部成員意識開始，到確立目標、動員參與及共創解方，最終成功將相關成果納入營運管理機制及績效指標（KPI），於日常工作中持續落實。