兩廳院發布影響力報告 8年繳交漂亮成績單

記者黃朝琴／臺北報導

國家兩廳院首次發布《國家兩廳院影響力報告書》，回顧場館8年來在藝術、社會與公共價值上的實踐成果，結果顯示高達96%的觀眾認為觀演帶來心靈滿足；83%的藝文工作者有感於國內外聲望提升，87%認為合作與交流機會增加；91%的員工則認為拓展了對藝文產業的認知與想像，展現兩廳院作為產業領航者的影響力。

兩廳院藝術總監劉怡汝接任屆滿8年，今（4）日率領團隊正式發布2018至2025年《國家兩廳院影響力報告書》，回顧8年來營運成果與社會影響，並以量化與質化並行的方式，系統性呈現場館如何透過藝術實踐，與觀眾、藝文工作者及組織內部共同創造永續價值。

廣告 廣告

兩廳院表示，這份影響力報告書參考國際通用準則，以「創新與實驗」、「培育與共融」、「開放與連結」三大主軸為核心，並透過問卷調查蒐集2024至2025年間，曾與兩廳院互動之表演藝術文化工作者、觀眾與員工等主要利害關係人意見。

在「創新與實驗」層面，兩廳院引發新的理解與想像，突破固有思維。例如「OPENTIX 兩廳院文化生活」自2019年起每年發布數據報告，並為產業夥伴辦理行銷工作坊課程；「新點子實驗場」給予創作者充分的自由與空間，透過工作坊與國內外藝術家交流，刺激新觀點與實驗精神 ；「秋天藝術節」則藉由主題式策展挖掘議題，邀請創作者共同形塑公共討論並與觀眾對話。

這份調查結果顯示，80%的藝文工作者認為拓展了對於表演藝術及文化的想像；藉由較以往不同的藝術參與體驗，觀眾更理解表演藝術相關知識，並對表演藝術產生更多好奇心，91%的觀眾認為提升了對藝文的理解與興趣；91%的員工認為拓展了對藝文產業的認知與想像。

在「培育與共融」層面，兩廳院透過多元的專案設計與平權服務，吸引更多不同背景的族群踏入劇場、參與藝文活動，讓藝術轉化為強大的心靈支持。例如「台灣國際藝術節（TIFA）」引介新潮的國際與在地創作；「藝術零距離計畫」擴大不同族群參與，提升藝術福祉，邀請身障者、樂齡、新住民、原住民、偏鄉與經濟弱勢進劇場；「藝術基地計畫」以藝術行政實習方案培育未來產業人才；並為駐館藝術家提供充足的時間、空間與資源，孕育作品成長。

在各項行動中，觀眾認為自己的生活變得更有趣且豐富，並且感到身心的滿足與健康，高達96%的觀眾表示獲得了心靈滿足感；在面對挑戰與挫折時，員工更有信心去調適或解決問題，進而對自我價值有更高的認可，84%的員工認為提升了自我效能感，藝文工作者則有84%認為提升對表演藝術及文化之專業技能。

在「開放與連結」層面，兩廳院長期投入行銷資源與跨域合作，臺灣週、藝術出走及國際永續聯盟，深化跨國交流與社會行動。針對2024至2025年間合作夥伴問卷調查，為受訪藝文工作者增加115個交流機會，並協助其獲得273次國內外報導與獎項肯定。

調查顯示，87%的合作夥伴認為實質增加了交流契機，以及83%的藝文工作者有感於國內外聲望的提升。在觀眾面向，高達89%的觀眾表示增加了對藝文活動的參與，更願意主動探索相關資訊並於社群分享。此外，場館的經營理念也深化至組織內部，驅動58%的員工將關注轉化為實際行動，積極在工作與生活中參與特定社會議題及公共事務。

國家兩廳院首次發布《國家兩廳院影響力報告書》，回顧場館8年來在藝術、社會與公共價值上的實踐成果。（記者黃朝琴攝）

兩廳院總監劉怡汝今日發布《國家兩廳院影響力報告書》，為8年前設定目標，繳交漂亮成績單。（記者黃朝琴攝）