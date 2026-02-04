兩廳院首度發布影響力報告 檢視8年成果

國家兩廳院今天(4日)發布2018至2025年《國家兩廳院影響力報告書》，回顧場館8年來在藝術、社會與公共價值上的實踐成果。藝術總監劉怡汝坦言，這份報告對她而言就像一場「真正的期末考」，是向社會開誠布公，檢視努力是否被看見、是否產生實際影響。

劉怡汝接任國家兩廳院藝術總監，今年正好屆滿8年，兩廳院特別委託第三方KPMG安侯永續發展顧問有限公司，完成2018至2025年《國家兩廳院影響力報告書》。

本次影響力評估參考國際通用準則，以「創新與實驗」、「培育與共融」及「開放與連結」三大主軸為核心，並透過問卷調查，蒐集2024至2025年間，曾與兩廳院互動的表演藝術文化工作者、觀眾及員工意見。

結果顯示，高達96%的觀眾認為觀演帶來心靈滿足；83%的藝文工作者有感於國內外聲望提升，87%認為合作與交流機會增加；91%的員工則認為拓展了對藝文產業的認知與想像，展現兩廳院作為產業領航者的影響力。

調查也指出，兩廳院逐步發展出從內部意識喚醒、目標確立、共創行動，到成果納入營運管理的「五階段方法」，將影響力具體落實於日常決策中。

劉怡汝表示，這份報告不只是成果呈現，而是回頭檢視8年前立下的目標是否達成，「就好像一個真正的期末考，成績單必須要打出來。」她指出，報告大量採用問卷方式，事前其實並不知道結果會如何，也可能面對不如預期的回饋，但正因如此，才能真正理解兩廳院的影響力究竟有多少。

她回憶，8年前接任藝術總監時，兩廳院已是一個運作成熟、節目製作相當「滑順」的劇場，但她心中關心的是，「一個劇場，還可以怎樣影響這個社會？」即使表演藝術本就屬於相對少數的文化活動，也不能因此成為不行動的理由。

對於這份「成績單」是否滿意？劉怡汝表示，至少對得起自己的良心，也認為回頭檢視這8年來所做的每一個決策，都沒有後悔過。她特別提到，2021年OPENTIX兩廳院文化生活售票系統重新上架，是她任內影響層面最大、也最困難的一項決策，但確實有助於兩廳院更深入了解國內表演藝術市場。

劉怡汝強調，影響力報告並非為了自我炫耀，而是提醒自己與同仁確實往前走了一步，也清楚未來仍有很長的路要走。劉怡汝：『(原音)今天的影響力報告不是要炫耀自己做什麼，是我想提醒我自己，也想提醒同仁說，我們確實往前走了一步，那未來的路其實還很長，這個遠遠的不到一個劇場可以發揮的能耐的1%吧。』

儘管本屆任期將屆滿，依規定並非一定卸任，劉怡汝仍表示自己不會再續任，未來將回到觀眾身分，與大家在劇場中再次相遇。(編輯：許嘉芫)