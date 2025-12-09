兩廳院 《好事度量》永續特展 呈現場館節能成果

國家兩廳院「《好事度量》永續特展」(左起)國家兩廳院副總監許美玲、國家兩廳院永續顧問黃梓柔、YouTuber超認真少年阿仔師、無獨有偶工作室劇團團長鄭嘉音、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、唐美雲歌仔戲團主任楊世丞、視障觀眾代表李昌勳、國家兩廳院副總監呂岳霖

YouTuber超認真少年阿仔師化身兩廳院「一日機電組員」，帶領貴賓走進平時不對外開放的場館機電機房，實地導覽劇場幕後的能源運作

國家兩廳院「《好事度量》永續特展」即日日起到明年2月11日於國家戲劇院地面層公共區域，正式開展。特展以「感受、參與、共好」三大展區呈現兩廳院在劇場永續上的長期實踐與思考。特展期間，兩廳院將推出兩場特別導覽，邀請跨領域講者分享永續議題的多重視角；並規劃一場無障礙導覽，邀請觀眾以不同感官與觀點重新體驗永續與藝術之間的連結。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院於 2018 年成立「永續共融小組」，串聯各部門同仁，透過交流與觀察彼此的工作內容，逐步凝聚出屬於兩廳院的永續行動方向，也試圖在社會共融、環境保護、經濟成長三個面向取得平衡，實踐場館永續精神。她說，團隊其實十多年前便開始思考，一棟擁有歷史的場館如何與時代一起前進，很多人會問永續有沒有KPI，但其實很多事情不是用數字馬上看得出來，比起可量化的成果，對社會、對場館、對在裡面工作與觀演者產生的長期影響，更為重要。

曾以專業且風趣的影片深入介紹兩廳院空調系統、並創下36萬觀看次數的 YouTuber「超認真少年」，特別化身「一日機電組員」，帶領特展首場賓客走進平時不對外開放的場館機電機房，實地導覽劇場幕後的能源運作，展示了每年可節省約 220 萬度（kWh）電力的變頻冰水主機及AI操控介面。

兩廳院副總監呂岳霖表示，兩廳院逐步汰換空調的冰水主機，全部汰換完成後，空調節能一年省下17.5%電力，而這樣的效果加上AI調控，效益還會繼續疊加，加上汰換成LED燈具，改善後對比改善前，整體一年可省下20%的電力，以改善前每月720萬電費支出到現在電費支出每月600萬，節能後一個月可省下120萬元電費支出，而這樣的效益是持續進行式。