兩廳院「好事度量」特展 揭劇場永續成果

記者范瑜／專題報導

為使大眾了解國家兩廳院在近40年運作中，致力於社會議題與環境永續的成果，即日起至明年2月11日於國家戲劇院推出「好事度量」永續特展，以「感受的寬度」、「參與的廣度」、「共好的溫度」3大展區，呈現兩廳院在劇場永續上的長期實踐，帶領民眾從感官、數據與故事中體驗永續劇場，也邀請民眾以不同感官與觀點的多元視角，探索劇場永續與藝術之間的連結。

90%展材皆可回收

兩廳院於民國107年成立「永續共融小組」，串聯各部門同仁，透過交流與觀察彼此的工作內容，逐步凝聚出屬於兩廳院的永續行動方向，也試圖在社會共融、環境保護、經濟成長3個面向取得平衡，以實踐場館永續精神。為了將「好事度量」永續特展打造為永續的示範，展覽材料超過90%的木作、輸出、布料皆為可回收或環保材，包含循環木料、循環布與甘蔗板，展覽結束後，材料也將回收再利用，皆呼應了展覽主題「永續」之理念。

其中，戲劇院1號門「感受的寬度」展區，除可透過「觸覺導覽」親手感受戲劇院建築與獸形雕刻的細節、以「情境字幕」欣賞秘魯廣場劇團《嗨姆雷特》，也能透過唐美雲歌仔戲團《冥遊記—帝王之宴》的口述影像與觸覺導聆模型，理解共融服務的多樣形式，讓更多觀眾以不同感官走進歌仔戲的世界，也使藝術體驗更為寬廣。

將永續理念轉化為日常故事

「參與的廣度」展區設於風景書店走道，以兩廳院典藏的文物作為切入點，將永續理念轉化為可親近的日常故事，其中，展出的「佛式聚光燈」，象徵著兩廳院透過更換老舊高耗能系統，自76年場館啟用至113年間累積節省了1150萬度電，相當於兩廳院一整年的全館用電；現場亦展示開館至今3個不同年代的紙本票券，並以數據化的方式呈現票券電子化後的減紙成果，省下的用紙可舖滿25座藝文廣場，讓永續從數字變成可被感受的故事。

位於戲劇院2號門「共好的溫度」展區，則以訪談影片串聯創作者、被服務者與觀眾的視角，展現共融行動中人與人之間的情感互動與理解，呼應「共好」的核心精神。此外，此次也展出無獨有偶工作室劇團在2025臺灣國際藝術節（TIFA）節目《甜眼淚》中的「人魚公主」與「小老鼠」戲偶，其以瓦楞紙、報紙、回收不織布及邊角料製作而成，呈現劇團在舞臺內外持續實踐的永續思考。

「好事度量」永續特展即日起至明年2月11日，在國家戲劇院G樓公共區域登場。（記者范瑜攝）

民眾可透過「觸覺導覽」，親手感受戲劇院建築與獸形雕刻的細節。（記者范瑜攝）

「感受的寬度」展區，帶民眾從觸覺、聽覺到視覺展開體驗。（記者范瑜攝）

展覽以不同感官與觀點的多元視角，探索劇場永續與藝術之間的連結。（記者范瑜攝）

「佛式聚光燈」自民國76年場館啟用至113年間累積節省了1150萬度電。（記者范瑜攝）

「參與的廣度」展區以兩廳院典藏的文物作為切入點，將永續理念轉化為可親近的日常故事。（記者范瑜攝）

「好事度量」展出以瓦楞紙、報紙、回收不織布及邊角料製作而成的「人魚公主」與「小老鼠」戲偶。（記者范瑜攝）

參觀資訊。