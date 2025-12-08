兩廳院「好事度量」特展 揭密永續劇場

記者劉昕翊／臺北報導

國家兩廳院「好事度量」永續特展即日起至明年2月11日，在國家戲劇院G樓公共區域登場，陳展「佛式聚光燈」、紙本票券等豐富展品，也設計體驗區域，多元呈現兩廳院在劇場永續上的長期實踐與思考。展期間，兩廳院將推出2場特別導覽、1場無障礙導覽，邀觀眾以不同感官與觀點重新體驗永續與藝術之間的連結。

特展昨日開幕，分為「感受的寬度、參與的廣度、共好的溫度」3大展區，帶領觀眾從觸覺、聽覺到視覺展開體驗，包含透過「觸覺導覽」感受戲劇院建築與獸形雕刻的細節、展出「佛式聚光燈」象徵著兩廳院透過更換老舊高耗能系統節省1150萬度電，以及播放串聯創作者、被服務者與觀眾視角的影片，呼應「共好」的核心精神。

視障觀眾代表李昌勳分享，「口述影像」有一些元素很重要，戲劇方面的演出須將劇情的線索交代清楚，舞蹈演出部分於當下視覺呈現的張力很重要，要如何用文字描述，也是他很期待在「口述影像」中可以聽到。

另2場特別導覽專場，邀山峸製作所創辦人袁浩程分享永續劇場與展覽製作的心法；法律白話文運動營運長徐書磊則介紹「公正轉型」理念，透過跨領域分享與直觀易懂導覽形式，讓觀眾感受兩廳院在建築與營運層面的永續理念。

「好事度量」永續特展多元呈現兩廳院在劇場永續上的長期實踐與思考。（記者劉昕翊攝）