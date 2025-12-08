兩廳院《好事度量》特展 體驗永續與藝術的連結

記者劉昕翊／臺北報導

國家兩廳院「《好事度量》永續特展」即日起至明年2月11日，在國家戲劇院G樓公共區域登場，陳展「佛式聚光燈」、紙本票券等豐富展品，也設計體驗區域，多元呈現兩廳院在劇場永續上的長期實踐與思考。此外，展期間兩廳院將推出2場特別導覽、1場無障礙導覽，邀請觀眾以不同感官與觀點重新體驗永續與藝術之間的連結。

特展分為「感受的寬度」、「參與的廣度」、「共好的溫度」3大展區，帶領觀眾以多元視角探索劇場永續的實踐，並於今（8）日舉辦開幕活動，由國家兩廳院藝術總監劉怡汝、副總監許美玲及呂岳霖出席，同時邀請YouTuber「超認真少年」、無獨有偶工作室劇團長鄭嘉音、唐美雲歌仔戲團主任楊世丞、與視障觀眾代表李昌勳，共同分享劇場在環境與社會永續上的多元視角。

展區從觸覺、聽覺到視覺展開體驗，包含，透過「觸覺導覽」親手感受戲劇院建築與獸形雕刻的細節、展出「佛式聚光燈」象徵著兩廳院透過更換老舊高耗能系統節省1150萬度電，以及播放串聯創作者、被服務者與觀眾視角的影片，呼應「共好」的核心精神。視障觀眾代表李昌勳分享，他覺得「口述影像」有一些元素很重要，若是戲劇方面的演出，需要把劇情的線索交代清楚，而舞蹈演出部分，他認為當下視覺呈現的張力很重要，要如何用文字描述，也是自己會很期待在「口述影像」中可以聽到的。

此外，展覽期間，兩廳院將舉辦2場特別導覽專場，邀請不同領域的專業講者分享永續議題的多元面向，山峸製作所創辦人袁浩程將分享永續劇場與展覽製作的心法；法律白話文運動營運長徐書磊則介紹永續議題中的「公正轉型」理念，結合兩廳院永續機電導覽，透過跨領域的分享與直觀易懂的導覽形式，讓觀眾由內而外感受兩廳院在建築與營運層面的永續理念；無障礙導覽也歡迎觀眾參加，從不同感官與角度重新理解永續與藝術的連結。