在各方驚訝中，習近平與川普繼釜山會面後不過短短3周再度通話。美方視角中，這次通話著重跟進中美之間的經貿承諾，並催生有關協議；陸方視角下，重申台灣問題的原則立場則為當前要務。川普放下電話後，隨即轉頭再向高市早苗致電之舉，也創下美國的盟友與中國大陸起釁時，美國總統先和對手陣營進行頂層溝通，再回頭對自家盟友施加影響力的先例。

套用川普在釜山用以形容中美當前格局的G2（兩國集團）概念，中美進入G2時代後，第一個被用以試驗兩強「共治」成色的案例，竟是日本，以及被高市政權提早牽引上桌的台灣問題。

廣告 廣告

釜山會面時，習川未將台灣問題列入議程，或是因考慮雙方就此的共識未臻成熟，若照舊各抒己見，進行「坦承的」立場交換，恐使經貿和打擊毒品等其他務實問題的氛圍受到震盪。因而留待明年川普訪華時再談亦可。然而，高市突如其來的暴衝，卻使陸方不得不提前展露在這一問題上的政治意志，並將台灣已於二戰後回歸中國這一命題，上升到中美應共同捍衛二戰戰果和戰後國際秩序的高度。

對此，川普似僅諦聽陸方立場，未持異議。就台灣問題，也不再澄清美國的「一中政策」未改、將繼續依循一法三公報和六項保證，及反對任何一方片面改變台海現狀等語。顯見此次陸方發難歸責的對象，並非美國。

而圍繞大陸針對高市發言進行的一系列反制舉動，比對雙方通稿，川普均未表達強烈反彈。至於川習通話後，川普又如何做高市的工作？高市僅以一句「不便透露」帶過。但高市在這個話題上，無法引述出任何美方力挺自己「抗中」的隻言片語，也已可讓人感受到日方面臨的壓力。

川習通話後，川普稱許中美兩國關係如今「十分強健」；近日，陸美還舉行了海上軍事安全磋商機制年度會晤，探討兩軍在海空空間相遇時的安全互動準則，足證不論是兩國還是兩軍關係，都仍在「揖讓而升，下而飲，其爭也君子」的階段。若因高市聲言或將武裝介入台海局勢，而引致日美安保體制與中國大陸劇烈碰撞，至少在眼下，並非中美雙方之所願。

尤引人注意者，還在於川普在川習通話後說，在經貿問題處理進展順利後，「接下來，我們就可以著眼於大局了！」而圍繞大局問題的對話，將在2026年4月川普訪華和明年稍晚習近平對美進行國是訪問時進行。

至於川習眼中的大局包括哪些？可以想見，台灣絕對是其中一題。但除台灣之外，中美兩國長期的相處之道，俄烏邁向停戰後，中美俄歐各方間的關係平衡；川普念茲在茲的核裁軍談判，和美國在西太平洋的既有政經軍存在，如何與大陸積極向周邊地區投射的國力有序共存？甚至是委內瑞拉、朝鮮半島、加沙和平等問題，都可能被放在川習的G2視域裡探討。

高市此次承受的壓力，足證川普絕不接受美國利益的界定和美是否應動用軍事介入某問題，竟受友盟國家的牽絆而非出於己身決策。具有正式同盟安保體制的日本尚猶如此，台灣更足深思。