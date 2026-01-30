兩強博弈不站隊？英相施凱爾出訪北京 蔡正元曝務實布局

美中角力持續升溫之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）29日與大陸最高領導人習近平進行會晤。此次也是8年來英國首相首次訪中，會談時間長達80分鐘，雙方同意中英發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，相關消息引發國際關注。對此，前立委蔡正元表示，英國兩大黨對北京態度長期存在差異，在英國經濟承壓背景下，施凱爾此行被視為「找訂單、尋投資」的務實布局，也解讀為英國對大陸政策出現新調整。

針對施凱爾指出，北京是全球舞臺上重要的參與者，英方盼能與中方建立更成熟的關係，蔡正元29日在節目《中天辣晚報》中提及，現在英國主要的政黨對北京的政策是差很大的，保守黨對於過去在香港的利益念念不忘，認為自己還是香港的母國（Mother country），當時保守黨的柴契爾夫人（Margaret Thatcher）丟掉香港，他們耿耿於懷。

蔡正元進一步表示，最後一任港督彭定康（Chris Patten）也是保守黨，他們認為在香港問題上吃了敗仗，所以極力反中，過去保守黨也相當配合美國前總統拜登（Joe Biden）政府。不過現任英國首相施凱爾來自工黨，工黨在意識形態上，對北京的政策本來就不一樣，施凱爾也很清楚，英國最近經濟面臨困難，「所以他把這些企業帶到大陸，意在言外。」

蔡正元說明，施凱爾此舉一是要找訂單，二是要找投資機會，如果說對英國經濟真的有所幫助，對他工黨政府也是加分。針對施凱爾訪華前夕曾受訪指出「不需要在美中之間選邊站」，蔡正元也表示，這說明英國現在非常有誠意抗拒美國，確實是一個很大的突破。

節目同場嘉賓、媒體人謝寒冰認為，英國最近經濟環境不是非常好，許多企業也在尋找出路，如果中英之間能夠打開大門，當然會是一個很好的機會。不過謝寒冰也指出，不過對於英國廠商而言，恐怕要思考一件事，若是20年前來大陸發展，大陸可能會相當歡迎，可是現在英國有許多東西，與大陸的廠商是競爭關係，甚至不見得能贏大陸廠商。如果此次機會錯過，恐怕就再也難合作，所以中英雙方都應把握機會。

