兩性作家25歲擁10間房出租！倪安東也是房客：認證的吉屋

〔記者林欣穎／台北報導〕兩性作家小彤罹患胰臟癌挺過化療獲得重生，她除了是兩性文學暢銷作家，開過補習班、25歲就已財富自由可以買下捷運淡水線10幾間套房的她，還是位資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她偕同閨蜜與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水；小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」

小彤回憶十幾年前自己搬進這間吉屋後，所經營的公關公司業績一路飆升；後來租給一位電視名嘴，對方不僅娶妻生子，太太開的連鎖餐盒品牌還賺大錢，最後更買了小彤樓下的房子，所以小彤一直深信入住的人都會好運連連。

廣告 廣告

這回房客換成倪安東夫婦，小彤說當時跟她洽談租屋細節的是管罄，直到要建立與房客間的群組，看到她先生的名字叫「安東」，小彤還說：「名字叫安東的都很帥耶！」當下她心中想的帥哥範本是倪安東，殊不知後來看到Line的大頭貼才驚覺：原來真的是倪安東本人。

小彤透露，其實當時還有另一組租客，太喜歡這間房子，想要加價租房，但她和先生都很喜歡倪安東夫婦的幽默與真誠，特別自降房租，並且給他們近1個月的搬家期，讓他們能夠從容舒服地搬進新家。

日前小彤夫妻和倪安東、管罄相約聚餐，他們特別提到因為家中有兩隻柴犬，而新家大樓非常寵物友善，不僅因空間變大、活動自在，還有大陽台可以曬太陽，毛小孩顯得特別放鬆與開心，夫妻倆不論事業或生活也都變得更加順利，去年底一起合演的音樂劇《港墘仔》，獲得空前成功與迴響。小彤說：「用餐過程中，倪安東不時幽默炒熱氣氛，也會體貼地幫太太夾菜倒水，我看到他們兩人在風風雨雨過後，對彼此更加珍惜的堅定。」

當房東數十年，小彤最自豪的是，一直與房客保持友好的關係。兩年前她罹癌後，停掉工作呈半退休狀態，幾間房子的租金收入，扣掉報稅等費用，不僅支付高額治療費用游刃有餘，也讓她生活無虞。甚至生病治療期間，房客都會主動關心要到醫院照顧、陪伴她，讓她對這樣的緣分感動不已。

【看原文連結】

更多自由時報報導

吳申梅香港富商尪露臉了！遭陳孟賢當面嗆「敢不敢」

30歲網美毀滅性爆料！睡完中國頂流男星 床技第一名被爆是他

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

朴寶劍惠利不捨大哭！爸爸力挺「澤善CP」：乾脆結婚好了

