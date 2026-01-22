兩性專家主動倒追洋人尪 跟爸爸認「為拿綠卡」挨罵騙婚

兩性專家欣西亞和美國籍丈夫Shane任翔結婚將邁入第23年，近日她上節目大方認了起初是她不遠千里倒追老公，婚前父親有天回家發現任翔在他們家洗衣服感到不滿，開家庭會議要求欣西亞給個交代，她胡掰個理由，聲稱現在離婚率高，和外國人結婚是為了拿綠卡，欣西亞爸爸驚呼女兒竟然騙婚，等到欣西亞和任翔結婚後，欣西亞父母都對任翔特別好，因為仍心疼女婿是被騙婚，笑翻在場來賓。

欣西亞最近上《震震有詞》自曝年輕時是叛逆少女，當年大學還沒畢業、千禧年左右就到柏克萊遊學認識現在的老公，她對任翔一見鍾情，不管對方去西班牙、泰國，她都選擇主動出擊追到當地，後來任翔答應來台灣定居，某次任翔拿衣服到欣西亞家洗，欣西亞的爸提前回家，無意間發現女兒跟一個男生共處一室，便勃然大怒。

欣西亞的爸後來找她懇談，表示自己並沒有認可她跟任翔結婚，欣西亞後來跟任翔決定結婚，欣西亞父親更火，欣西亞靈機一動說自己才23歲，會把避孕措施做好、沒打算生小孩，「現在離婚率這麼高，如果我26歲就離婚的話，我還得到一張綠卡」，主持人謝震武此時驚訝問：「妳是騙婚啊？」

欣西亞笑說，爸爸當時也轉換態度反罵她是詐騙集團，「妳騙他（任翔）感情，妳還要騙他的婚姻」，欣西亞又解釋自己是為了全家人，若結婚後大家都可以拿到綠卡，欣西亞的爸傻眼倒無話可說，欣西亞又指出：「後來結了婚，我的爸爸媽媽真的會比較疼我的老公，因為他們一直覺得我老公很可憐，就是被騙了，此生都是被騙了」。

