兩手策略？加國總理就雷根廣告「向川普私下道歉」 同時加強對中經貿關係

即時中心／林耿郁報導

美加關係近日因雷根廣告爭議再度緊張。加拿大總理卡尼（Mark Carney）1日表示，已就該事向美國總統川普「私下致歉」，並強調自己曾要求安大略省省長福特（Doug Ford）不要播出該廣告，惟遭忽略；但也同時表示加國正在積極與中國等亞洲國家合作，減少對美依賴。

兩手策略？綜合外媒報導，加拿大總理卡尼，於南韓慶州出席APEC峰會後受訪時透露，他早在10月30日晚間，於南韓的總統宴會場合，已私下就雷根關稅廣告一事，向川普「親口道歉」。

川普其後於11月1日間接證實此事，並指兩人在餐敘中進行「愉快交談」，但重申美加之間貿易談判「尚未恢復」。

引發風波的廣告由安大略省政府出資製作，以羅納．雷根（Ronald Reagan）的公開談話片段為素材，暗批關稅政策引發貿易戰與經濟災難。福特為加拿大保守派代表人物，亦時常被拿來與川普作比較。

卡尼坦言，雖曾在廣告播出前審閱內容，但明確表達反對，可惜仍遭福特執意刊登，導致美方立即加徵加拿大多項商品10%關稅，並宣布中止現行貿易協商。

同受川普打壓 加拿大、中國關係迅速回升

另一方面，卡尼透露已於近期與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，形容是中加多年緊張關係的「轉捩點」。

自2017年前總理杜魯道與習近平短暫會面以來，兩國關係歷經加拿大公民遭拘捕與處決，以及北京干預加拿大聯邦大選等事件而急速下滑，但因川普的接連施壓，加拿大與中方關係「快速回暖」。

卡尼表示，此行出訪亞洲，旨在加快推動經貿多元化布局，以減少對美國的過度依賴。他強調，雖非朝夕之間可達成，但加拿大正「快速、積極行動」。

