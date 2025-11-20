兩方人馬KTV前砸車械鬥 駕車把人擠去撞牆
嘉義今天（11/20）凌晨爆發恐怖械鬥，一名陳姓男子和一名張姓主嫌，先在一間餐廳爆發口角，離開時又在一百公尺外的KTV外狹路相逢，雙方互相砸車、鬥毆，過程中陳姓男子慘遭張嫌一伙人開車推去撞牆，撞完馬上又有人衝上前持棍棒、徒手施暴。也因為砸車聲音太大，一度被以為有人開槍，警方後續也將張姓嫌犯等8人依照聚眾鬥毆罪送辦。
兩方人馬聚在三角窗砸車鬥毆，其中一輛白色轎車瞬間加速，將一名男子推去撞牆，連同店家的外觀裝潢一同撞破，白車倒車的同時2名男子又把被撞男拖了出來，一人出腳狂踹，一人拿棍棒狂毆，對方毫無還手之力，被撞男子的同夥見狀衝上前營救，打人那方急忙逃開上演你追我跑，同夥抓不到人改砸車洩憤。
現場民眾：「xxxxxx。」
警方和救護人員接到報案火速前往，但抵達時只剩受傷的一方，撞人的那夥人馬把車丟現場人直接落跑，被撞男子表情痛苦，鞋子也掉一旁，被救護人員送醫治療，事情發生在嘉義西區友忠路上，被車撞的陳姓男，和張姓主嫌20號凌晨先在一間餐廳起口角，張姓嫌犯到一百公尺外的KTV要載女朋友時又跟對方爆發第二次衝突，張嫌和7名同夥砸完車撞完人，把車丟著鳥獸散。
附近住戶：「聽像是在砸車的樣子，敲車砸車的那種聲音，那台車前後前面保險桿，通通掉下來了。」
嘉義市警局第一分局分局長吳正文：「將涉案人依刑法聚眾鬥毆，妨害秩序等罪嫌，報請嘉義地檢署偵辦。」
當天上午重回事發現場，被撞的隔板整個破裂，前面的紅磚矮牆還有轎車的白色烤漆，撞人的白色轎車則是車窗被打破後照鏡也被打掉，前保桿脫離變形，也因為砸車聲音太大，一度被以後有人開槍，口角糾紛變成街頭械鬥，有沒有預謀、雙方認不認識，警方還要深入釐清。
東森新聞關心您
暴力行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
快訊／國教署獲報！不明人士揚言「北市各校」放炸彈 警方追查中
最危險地方最安全？詐騙車手約警局旁面交 狼狽遭逮畫面曝光
台東「網咖大火」狂冒濃煙！ 警鈴大響客人全嚇壞
其他人也在看
台中女應徵創投被要求開戶 警到場阻詐 (圖)
台中陳姓女子（前右）日前看到網路創投公司廣告，應徵後對方稱加入有底薪且可投資獲利，但要繳交薪資帳戶存摺與印章，赴銀行欲開戶時，行員認為有異，並通報警方到場，成功阻止，讓陳女免淪人頭帳戶。中央社 ・ 1 天前
金馬影展閉幕片活動 桂綸鎂出席 (圖)
影后桂綸鎂（圖）主演電影「最親愛的陌生人」獲選為2025金馬影展閉幕片，20日晚間在台北放映，桂綸鎂也現身出席場邊與映後座談活動。中央社 ・ 17 小時前
用餐爆口角KTV外狹路相逢 持械鬥毆開車撞逮8人
南部中心／鄭榮文 嘉義報導20日凌晨一點多，嘉義市有兩派人馬先是在餐廳爆發口角，緊接著在KTV外又狹路相逢，雙方大打出手，其中還有人開車衝撞，導致對方當場被撞飛，警方循線逮捕參與大亂鬥的八個人，並依聚眾鬥毆罪嫌送辦。民視 ・ 1 天前
高流12月辦下酒祭 邀安芝儇、南珉貞秀廚藝
（中央社記者林巧璉高雄20日電）年末節慶感漸增，高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社，12月13、14日舉辦「下酒祭」，邀請啦啦隊成員安芝儇、南珉貞現場秀廚藝；珊瑚礁群也設置17公尺高耶誕樹，12月5日點燈。中央社 ・ 22 小時前
天氣漸冷 新北：許多候鳥陸續抵台過冬
（中央社記者王鴻國新北20日電）隨著天氣漸冷，東亞也出現候鳥遷徙潮，新北市高灘處表示，台灣是候鳥遷徙路徑上的重要驛站，近日迎來一批批各式雁鴨等候鳥，陸續飛抵大漢溪沿岸濕地過冬。中央社 ・ 22 小時前
已歇業「半日閑」民宿遭宵小光顧 竊走價值百萬金飾與現金
前澎湖縣政府顧問經營的民宿半日閑，疑涉佔用國有地、違章建築、違反農業用地興建農舍辦法等違規情形，遭澎湖縣政府依法執行斷水斷電，一直停業至今。不料卻引來宵小覬覦，以闖空門方式竊取上百萬元價值金飾與現金，警方逮捕2嫌，續追查幕後是否有一條龍式竊盜銷贓集團。自由時報 ・ 22 小時前
國際交流校園扎根 韓國文化體驗熱度爆棚
[NOWnews今日新聞]高雄不僅演唱會與應援活動帶來城市關注熱度，高市府也積極將國際交流推展至校園內。高雄市過埤國小舉行「韓國城市主題裝置與韓國文化體驗活動」，讓學生在趣味中更認識高雄在韓國的姊妹市...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
專騙台灣人！境外訊號轉國內市話4個月詐3億元
專騙台灣人！境外訊號轉國內市話4個月詐3億元EBC東森新聞 ・ 1 天前
「賓賓哥」國中校園直播惹議 國教盟：侵害兒少隱私與安全
在國際兒童人權日前夕，網紅「賓賓哥」在國中未經允許開直播引發熱議。國教行動聯盟對此發布新聞稿指出，台灣必須嚴肅面對兒少在...聯合新聞網 ・ 22 小時前
新北男持大量毒品！躲旅館2天 警荷槍實彈攻堅逮人
新北男持大量毒品！躲旅館2天 警荷槍實彈攻堅逮人EBC東森新聞 ・ 23 小時前
影/三重男5樓電梯井墜落1樓 命危送醫搶救
新北市今（20）日發生一起意外，為於三重區仁愛街巷弄內一間宮廟，一名劉姓男子（61歲）從5樓欲搭乘電梯下樓時，因協助搬運貨物疑未注意貨梯已上升到6樓，自行拉開電梯柵門欲進電梯時不慎踩空，從5樓電梯井跌落至1樓，消防局獲報立刻派遣人車到場協助救援送醫，劉男傷勢嚴重意識模糊，目前仍在馬偕醫院插管救治，意外原因仍待後續調查釐清。中天新聞網 ・ 22 小時前
土庫鎮政成果發表 陳特凱獲跨黨派代表肯定、場面溫馨
土庫鎮公所十九日下午六時卅分，在土庫鎮老人會館活動中心舉行一一四年鎮政所說明會暨環保業務宣導，由鎮長陳特凱率公所各課室主管團隊參加，陳鎮長將任內三年來政績成果，辦理土庫鎮立托兒所將在市區老人會館隔壁已動工興建為鎮中心地點較方便，舉辦國際生活節，提出修繕農村道路及各項建設等報告，立委張嘉郡、立委丁學忠也分別表示，一致讚譽陳特凱鎮長對上任以來對土庫鎮的建設相當用心，他們以中央民代及縣長張麗善配合爭取建設經費繁榮地方，希望土庫更加進步。曾任立委丁學忠、立法院長韓國瑜國會助理，現為前縣議長，現任縣議員沈宗隆服務處特助的沈昱霆也表示，會配合陳鎮長的施政建設地方需要予以協助，場面溫馨。與會人員曾任兩屆縣議員，土庫鎮政總顧問、中華奧林匹克委員謝俊煌、土庫鎮調解會主席黃伯文，土庫鎮民代表 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
毒駕別想跑！毒品唾液快篩今上路 拒測重罰18萬「駕照直接掰」
警政署為強力打擊毒駕，自今（20）日起全面啟動「毒品唾液快篩」執法，相關法規昨日正式公告，未來只要被警方攔查、快篩呈陽性，除了最高12萬元罰鍰，車輛還會當場被拖走、駕照吊扣最長2年；若心存僥倖拒測，重罰一口氣拉到18萬元，駕照更直接吊銷。鏡報 ・ 23 小時前
三重宮廟驚傳意外！61歲男信徒「5樓墜1樓電梯井」、重傷送醫插管中
20日中午，新北市三重區仁愛街某宮廟，當時61歲劉姓男信徒，正在5樓協助搬運貨物，卻未注意貨梯已上升到6樓，劉男打開柵門就直接走進，整個人從5樓掉落到1樓電梯井，其他人發現後，急忙通報救護車，劉男傷勢嚴重，被緊急送往台北馬偕醫院急救，目前插管治療中，詳細事發經過還要進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
爆BNT疫苗A走1億美元 吳子嘉判賠200萬 最高院廢棄發回
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節爆料「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，被前衛福部長陳時中提告求償1000萬元，台北地院判吳子嘉須賠陳時中300萬元，二審改判賠200萬，吳子嘉上訴三審；最高法院日前以高院未敘明吳是故意或過失侵權，並據以審酌而為慰撫金數額之量定，命吳給付陳慰撫金200萬元，尚嫌疏略，將原判決...匯流新聞網 ・ 22 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝民視影音 ・ 1 天前
疾管署又爆爭議！主管指使技工煮飯 羅一鈞：一週內開考績會
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今日（20日）表示，署長羅一鈞已重新檢視此案，認為此事恐對防疫團隊指揮運作及基層同仁士氣造成深遠影響，已指示重啟調查並將於一週內召開考績委員會審議該主管的懲處問題。中天新聞網 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 8 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 3 小時前