兩方人馬KTV前砸車械鬥 駕車把人擠去撞牆

一名陳姓男子和一名張姓主嫌，先在一間餐廳爆發口角，離開時又在一百公尺外的KTV外狹路相逢，雙方互相砸車、鬥毆。（圖／翻攝自紅色豪門企業）





嘉義今天（11/20）凌晨爆發恐怖械鬥，一名陳姓男子和一名張姓主嫌，先在一間餐廳爆發口角，離開時又在一百公尺外的KTV外狹路相逢，雙方互相砸車、鬥毆，過程中陳姓男子慘遭張嫌一伙人開車推去撞牆，撞完馬上又有人衝上前持棍棒、徒手施暴。也因為砸車聲音太大，一度被以為有人開槍，警方後續也將張姓嫌犯等8人依照聚眾鬥毆罪送辦。

兩方人馬聚在三角窗砸車鬥毆，其中一輛白色轎車瞬間加速，將一名男子推去撞牆，連同店家的外觀裝潢一同撞破，白車倒車的同時2名男子又把被撞男拖了出來，一人出腳狂踹，一人拿棍棒狂毆，對方毫無還手之力，被撞男子的同夥見狀衝上前營救，打人那方急忙逃開上演你追我跑，同夥抓不到人改砸車洩憤。

現場民眾：「xxxxxx。」

警方和救護人員接到報案火速前往，但抵達時只剩受傷的一方，撞人的那夥人馬把車丟現場人直接落跑，被撞男子表情痛苦，鞋子也掉一旁，被救護人員送醫治療，事情發生在嘉義西區友忠路上，被車撞的陳姓男，和張姓主嫌20號凌晨先在一間餐廳起口角，張姓嫌犯到一百公尺外的KTV要載女朋友時又跟對方爆發第二次衝突，張嫌和7名同夥砸完車撞完人，把車丟著鳥獸散。

附近住戶：「聽像是在砸車的樣子，敲車砸車的那種聲音，那台車前後前面保險桿，通通掉下來了。」

嘉義市警局第一分局分局長吳正文：「將涉案人依刑法聚眾鬥毆，妨害秩序等罪嫌，報請嘉義地檢署偵辦。」

當天上午重回事發現場，被撞的隔板整個破裂，前面的紅磚矮牆還有轎車的白色烤漆，撞人的白色轎車則是車窗被打破後照鏡也被打掉，前保桿脫離變形，也因為砸車聲音太大，一度被以後有人開槍，口角糾紛變成街頭械鬥，有沒有預謀、雙方認不認識，警方還要深入釐清。

