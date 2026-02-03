兩時段輻射冷卻開凍 週末冷空氣「較強且深厚」直逼寒流

記者高珞曦／綜合報導

由於台灣目前環境偏東風、空氣偏乾，整體天氣較穩定，不過氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」提醒，本週兩時段要注意輻射冷卻帶來低溫，且8日晚間的冷空氣「較強且深厚」，下週可觀察是否達寒流等級。

氣象專家吳聖宇提醒，8日至9日的冷空氣強度可能上看寒流，日夜低溫有感。（圖／翻攝自Facebook@天氣職人-吳聖宇）

吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」3日發文表示，6日前底層環境逐漸轉偏東風，空氣持續偏乾，整體天氣較穩定，西半部晴到多雲，東半部偶有局部零星短暫陣雨。

溫度方面，3日至4日中北部、東北部都市地區低溫13度至15度，空曠地區可能再降到11度至13度以下，而南部、花東都市地區低溫16度至18度，空曠地區也是在15度或更低。

4日至5日白天回暖，北東高溫可達22度至25度，中部24度至27度，南部上看26度至29度，清晨及入夜後仍有機會出現低溫，中北部、東北部都市地區15度至17度，空曠地區12度至14度以下，南部、花東都市地區低溫17度至19度，空曠地區14度至16度左右。吳聖宇提醒，3日至4日、4日至5日這2個時段，都要注意輻射冷卻作用造成低溫，且日夜溫差明顯，後續也有下雨、降溫狀況。

吳聖宇提到，8日至9日清晨的冷平流最明顯、溫度最低，冷空氣強度可達強烈大陸冷氣團等級，但會否達到寒流門檻，還需要再觀察。而在第1波降溫期間，北部、東北部白天高溫僅12度至14度，中部與花東地區高溫為16度至18度，南部也只剩下19度至22度左右。

第2波低溫於8日夜晚開始，屆時台灣位在北支槽後、西風脊前的西北到偏北風區域，冷空氣較強且深厚，底層則維持較強偏北到東北風冷平流，將是冷空氣南下最明顯的一段時間。他預估這也是輻射冷卻最有感的時段，中北部、東北部都市地區低溫10度至12度，空曠地區8度或以下，南部和花東都市地區低溫12度至14度，空曠地區10度至12度或更低。

