兩條線」真的是懷孕？診間揭曉超展開真相 醫：這不是驗孕棒啊

市面上常見的驗孕棒與排卵試劑外觀相似，若未詳讀說明，容易混淆使用。（示意圖／達志／美聯社，下同）

當身體出現懷孕初期徵兆，許多民眾會選擇購買市售驗孕試劑進行初步檢測。驗孕棒取得方便、價格平實，對多數人而言是確認懷孕與否的第一道關卡。不過，近日婦產科醫師蘇怡寧在社群平台分享一段診間案例，指出一名初診患者誤將「排卵試劑」當作「驗孕試劑」使用，因出現「兩條線」誤認為懷孕，最終在診間經過一連串「偵查」才發現真相，令人哭笑不得。

門診出現患者誤用排卵試劑驗孕的案例，所幸最終發現為烏龍一場，無健康疑慮。

蘇怡寧在發文中提到，該名患者於某日下午掛號初診，進入診間前按照院方慣例再驗一次孕，結果試紙上僅出現一條線。由於與患者自述的「兩條線驗孕結果」不符，引起醫師高度警覺。蘇怡寧開始進一步詢問，了解患者驗孕時間、是否有出血或腹痛等現象，以評估是否涉及早期流產、子宮外孕或其他臨床狀況。

患者表示驗孕是在前兩天進行，僅有些微出血且無明顯腹痛。根據症狀與病史，醫師初步排除嚴重異常的可能，但為釐清驗孕結果落差的原因，蘇怡寧進一步詢問是否保留了當時的驗孕工具，並請對方出示。就在對方從包包掏出使用過的試劑時，真相終於水落石出，包裝袋上清楚寫著「排卵試劑」四個大字。

蘇怡寧當場指出，這是「排卵試劑」，不是驗孕棒。患者當下也意識到錯誤，現場瞬間從緊張氣氛轉為輕鬆，大家都鬆了一口氣。這起烏龍事件就此「結案」，患者笑著離開診間，醫師則持續坐診，迎接下一位病人。

蘇怡寧也藉此提醒，排卵試劑與驗孕試劑外觀相似、使用方式雷同，但原理與用途完全不同。排卵試劑是用來偵測黃體生成素（LH）峰值，以掌握排卵時機，常用於備孕期間；而驗孕試劑則是偵測人類絨毛膜促性腺激素（hCG），判斷是否懷孕。若未能正確辨識產品功能，不僅會誤導判斷，還可能造成不必要的情緒負擔。

婦產科醫師蘇怡寧分享診間經驗，提醒民眾正確分辨驗孕試劑與排卵試劑的差異。（圖／翻攝自臉書，蘇怡寧醫師愛碎念）

